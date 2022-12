Amatori Napoli-Avezzano 19-21, i blu sperperano il largo vantaggio

La domenica ovale entusiasma per due terzi. In trasferta l’under 17 ha superato 27-16 il Benevento. Le scugnizze dell’Amatori hanno battuto 22-5 la corazzata Puma Bisenzio. Artefice della prima meta di giornata, Diana Di Franco è risultata woman of the match. Poi è toccato a Maria Angela Bernardo. Firmata da Laura Petrosino la terza meta da mischia, infine la quarta è stata siglata da Simona Ventura. Con le ragazze che agganciano nell’ultima di andata le quotate avversarie al secondo posto, portandosi a -1 in classifica dalla capolista Spartan Queen. E’ mancato l’acuto finale, il sigillo di capitan Alessandro Quarto e compagni, che si sono visti sfilare dall’Avezzano una vittoria già in tasca (19-21).

Si rivede in campo Vincenzo Gargano ed è una buona notizia. Il numero 15 blu si rivelerà efficace. Protagonista indiscusso, Major mette a referto 14 punti, calciando indistintamente da ogni distanza e da ogni posizione del campo: un vero cacciabombardiere. Elemento fondamentale che è mancato per troppo tempo alla formazione allenata dall’argentino Nicolas De Gregori. L’Amatori Napoli costruisce pazientemente il vantaggio. I due piazzati fanno registrare un rotondo 6-0 in avvio. Il pubblico napoletano pregusta anche il terzo di seguito, che però sfuma solo per questione di centimetri.

E allora la fuga di Francesco Balzi rallegra gli animi, si inserisce a dovere in una selva di maglie giallo-nere, passa la palla a Samuel James Dolores, che realizza la meta: trasforma il solito Gargano (13-0). Partenza travolgente dell'Amatori diversamente dai precedenti incontri, nei quali la carburazione è avvenuta come un diesel. Da oltre 30 metri, dritto per dritto, la piazza nuovamente Gargano, piedino caldo il suo (16-0). Fino a toccare il 19-0. Il club presieduto da Diego D’Orazio concede sul finire del primo tempo una meta agli abruzzesi. Si va al riposo sul 19-7.

Nella ripresa Balzi carica il georgiano Shota Peradze. Rimedia il doppio giallo il numero 3 ospite Alessandro Zavatti. Entrano Gianluca Aiello e Mimmo Guerriero, esce il 5 Jacopo Brusca. «15 minuti di fuoco» chiede Balzi ai suoi. Segue però la meta dell’Avezzano, che accorcia le distanze e trasforma con il numero 15 Jesse Du Toit. Risultato di 19-14. Fuori Francesco Campoccio, un vero lottatore, dentro il 17 Carmine Carratore.

«Fuoco, fuoco», dice capitan Alessandro Quarto ai suoi per tenere alta la tensione negli ultimi minuti. Il due volte scudettato Erasmo «Mimmo» Augeri chiede il sostegno del pubblico, ma arriva al fotofinish la meta dell'Avezzano, la conseguente trasformazione e il sorpasso sulla linea del traguardo (19-21). Salgono i decibel. Ultime carte con Matteo Belfiore e Valerio Francillo. Sfuma il successo ancora una volta. Alessio Di Fusco il man of the match.

Grande prestazione, ottima partenza, poi la rimonta nel secondo tempo degli abruzzesi. Matura, così, la sconfitta in extremis. «C’è grande rammarico», dichiara sincero Lorenzo Filippone. «Avevamo bisogno di dare un segnale ed è arrivato. Uniti, forti, duri dal primo minuto», osserva il classe 1999. «Abbiamo chiuso in vantaggio il primo tempo. Abbiamo peccato di intelligenza nella ripresa, perché potevamo evitare contrattacchi e giocare di più al piede», argomenta il 12 blu. «È veramente un peccato, perché la partita era chiusa», ribadisce Filippone. Da apprezzare l’ottima partenza e non solo. «Il primo tempo, con i tanti punti segnati, ci dà tanta fiducia. L’Avezzano sta disputando un ottimo campionato. Domenica prossima saremo nuovamente in casa contro Pesaro. Siamo veramente fiduciosi», conclude il centro napoletano (nelle foto di Luigi Petrucci).

Giuseppe Calicchio, presidente Fir Campania, ha assistito al match presso il Villaggio del Rugby Gls. «Complimenti all’Amatori Napoli per una partita di tutto rispetto: non meritava la sconfitta. Alla fine, purtroppo, è uscito fuori l’Avezzano». Occasione per fare il punto sullo stato di salute del rugby a Napoli e nella regione. «Stiamo ripartendo con i progetti nelle scuole. Dobbiamo investire ancora di più in allenatori. Il futuro della palla ovale in Campania è sicuramente roseo», asserisce Calicchio.

«Stiamo ritornando ai numeri antecedenti alla pandemia, almeno per quanto riguarda i tesserati e siamo una delle regioni che sta recuperando di più. I risultati non si vedranno nell’immediato», avverte il numero uno del comitato regionale. «È importante che la Campania e il Sud Italia abbiano una squadra in serie A come l’Amatori Napoli l’anno prossimo. La società ha tutte le armi per potenziare l’organico e recuperare il gap in classifica. C’è bisogno di lavorare in maniera importante», chiosa Calicchio.