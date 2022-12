Amatori Napoli-Avezzano, Filippone confida nel sostegno del Villaggio del Rugby Gls

Domenica pomeriggio al Villaggio del Rugby Gls. Nella terza di Avvento va in scena Amatori Napoli-Avezzano (ore 14.30). Desiderosi di riscatto capitan Alessandro Quarto e compagni tra le mura amiche.

«Sarà sicuramente una sfida dura, per la fisicità di entrambe le squadre e per le condizioni meteo che, preannunciandosi non proprio ottimali, sicuramente condizioneranno le strategie di gioco», spiega alla vigilia Lorenzo Filippone. Confronto interessante nel girone 3, dove nulla è scontato. «Le due squadre si attaccheranno a viso aperto, in verticale: quindi scontri duri e sfide uno contro uno», avverte il classe 1999.

Avvicinamento. «Questa settimana, durante gli allenamenti, si respirava un’aria diversa. Dopo le ultime sconfitte abbiamo stretto i ranghi, ci siamo ritrovati come gruppo e come squadra e arriviamo alla partita di domani davvero affamati di vittoria», annuncia convinto il centro verdeblu. I padroni di casa potranno contare sull’apporto di un elemento che è mancato non poco. «Ritorna finalmente Vincenzo Gargano, col suo ottimo gioco al piede, arma che domani potrà risultare decisiva», auspica fiducioso Filippone.

Indicazioni. «Il tecnico argentino Nicolas De Gregori ci ha detto di stare sereni, perché chi lavora duro nel corso della settimana ed è consapevole dei propri obiettivi, non ha niente da temere la domenica. Siamo pronti e non vediamo l’ora di dimostrarlo», conclude il praticante avvocato e notaio (nelle foto di Luigi Petrucci).