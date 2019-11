Nel vocabolario Treccani il sostantivo supremazia indica superiorità, preminenza assoluta, che comporta un potere non contrastabile. Si spiega così la netta vittoria dell’Amatori Napoli sui Cavalieri Prato. Secondo successo interno e convincente 32-5 al Villaggio del Rugby di Bagnoli, dove i ragazzi di Fusco atterriscono e aggrediscono letteralmente i toscani. Una prova di forza senza diritto di replica, orchestrata sapientemente da capitan Alessandro Quarto e soci, che intascano altri cinque punti (4 + 1 di bonus) e si proiettano al terzo posto in classifica.



Quattro mete, due per tempo, realizzate dai verdeblù, che indossano la nuova maglia stagionale. Scalda muscoli e piede Vincenzo Gargano (6-0), barbuto fantasista numero 10, tiratore infallibile da qualsivoglia posizione del campo. Non passa di certo inosservato il 13 napoletano Tommaso Martone, artefice di giocate intelligenti e illuminanti, rendendosi indiscusso protagonista dell’11-0 nella prima frazione e del 25-0 nella ripresa. Quando Gargano intercetta palla, la calcia, provocando il tunnel al numero 5 avversario, Martone a volo raccoglie e fa impazzire il pubblico sulle gradinate: operazione compiuta e scatto da ritiro di patente. Imprendibile.



Si chiude con il parziale di 20-0 la prima parte dell’incontro: meta di Stefano Aiello, intervallata dalle due trasformazioni ovviamente di Gargano.



Soffre a bordo campo l’infortunato e novello sposo argentino Franco Salice, che incoraggia insistentemente i suoi compagni, fornendo loro anche acqua e assistenza. Esce Giuliano Testa, rilevato da Andrea Coppola al 50', che riceverà l’abbraccio di Carmine Iervolino e Stefano Aiello per aver concretizzato la meta del definitivo 32-5.



Una grande prestazione e una bella vittoria: 10 punti nel girone 3. «È presto per guardare la classifica. Gara strepitosa, perfetta dal punto di vista tattico. I ragazzi non hanno concesso niente. La squadra sta crescendo tanto: entra in campo con personalità, dimostra voglia di vincere, senza paura di niente», argomenta soddisfatto il coach Lorenzo Fusco. Successo ampiamente legittimato e mai in discussione. «Dominanti ovunque dal primo minuto, in mischia, in touche, nel placcaggio, nei punti di incontro. Una magnifica prova contro un avversario di livello che viene dall’eccellenza, con un tecnico che allena l’Accademia di Prato. I nostri ragazzi possono dire la loro con qualsiasi squadra in serie A».



Sorride il giovane gladiatore in calottina blu Coppola. «Cerchiamo sempre di dare il massimo in casa, il nostro punto di forza». Mette il turbo, quando scende in campo, apporta freschezza e grinta, tanto da ricevere attestati di stima e complimenti. «I miei compagni di squadra sono simpaticissimi».



«Fantastici i nostri ragazzi», il commento del presidente Diego D’Orazio. In griglia Toscana Aeroporti I Medicei a punteggio pieno (15), al secondo posto Noceto (14), Amatori Napoli al terzo, precedendo Catania (9) e Unione Capitolina (7), sconfitta 15-3 da Noceto. In programma la quarta giornata domenica 17 novembre contro il fanalino di coda Romagna RFC. Trasferta da non fallire per Andrea Petrucci e soci. © RIPRODUZIONE RISERVATA