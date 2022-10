Gara dai due volti. Amatori Napoli Rugby lento a carburare nella prima parte, con un approccio iniziale troppo morbido. Poi riesce a trovare le contromisure adeguate, con un cambio di passo deciso e con maggiore convinzione, tanto da sfiorare la rimonta. Si impongono 29-34 i Cavalieri Union Prato Sesto nell’ex Base Nato di Bagnoli. Finisce tra gli applausi del pubblico presente, che apprezza la reazione convincente di capitan Alessandro Quarto e compagni contro una squadra blasonata, che ha sfiorato la Top 10 nella scorsa stagione.

New entry. Si mettono subito in luce i nuovi arrivati all’ombra del Vesuvio. Firma due mete l’australiano Samuel James Dolores, artefice di una prestazione sontuosa. E riceve anche un bacio da Francesco Balzi. Calcia da ogni dove (anche da 40 metri) e trasforma a raffica l’argentino Geronimo Boccazzi. I numeri 12 e 10 aggiungono qualità al club presieduto da Diego D’Orazio. Pregevole anche la meta realizzata da Valerio Antonelli: una fuga micidiale e indisturbata che lascia basiti i toscani.

«Città stupenda, comunità meravigliosa, club di qualità», dichiara il player of the match Dolores, che riceve i complimenti del due volte scudettato Erasmo Augeri. «Seconda parte di gara interessante, dove abbiamo fatto meglio e combattuto fino alla fine», ammette il classe 1998. «Peccato per non aver completato la rimonta. Siamo contenti così», asserisce convinto Samuel James. Non hanno sfigurato i verdeblu, non si sono disuniti e hanno tenuto testa ad una compagine che lotta per la vetta del girone 3. «Le aspettative sono alte. Stiamo migliorando e continuiamo a lavorare. Il limite è solo il cielo», chiosa fiducioso Dolores.

Due punti guadagnati e rimonta sfiorata. «Il merito è dei ragazzi», afferma il tecnico argentino Nicolas De Gregori. «Il gruppo c’è. Ci siamo misurati con una squadra di assoluto livello, che ha sfiorato l’accesso in Top 10 nella scorsa stagione», ricorda l’allenatore sudamericano. «Prosegue il nostro percorso di crescita, aggiungiamo un mattone in più», conclude De Gregori (nelle foto di Gianluca Madonna).