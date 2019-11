Voto 10. Come la maglia che indossa, con fierezza e orgoglio. C’è chi l’ha definito il nuovo «Dan Carter» napoletano, chi l’ha ribattezzato «Zola della palla ovale», chi, invece, il «Roberto Carlos dell’Amatori». Scientifico (dal liceo Arturo Labriola, dove ha studiato) in campo contro le leggi della fisica. E non si tratta di una esagerazione. Effetti paranormali sul rettangolo verde, ordinaria amministrazione per il leader silenzioso Vincenzo Gargano, già protagonista nelle prime due giornate di campionato. «Dopo la nostra seconda meta contro la Capitolina, ho trasformato il calcio in maniera insolita. Ho provato a non fare appoggio sulla gamba sinistra. Ne è uscita una traiettoria imprevedibile e una ragazza dell’under 16, Arianna D’Alessandro, ha immortalato l’esecuzione». E giù applausi, stupore e sorpresa. «E’ la prima volta che succede in partita ma già sperimentata in allenamento».



Un rito precede la battuta. Vincenzo si inchina quasi a venerare la palla, sistema a dovere la zolla, calcola la distanza e boom. Tra conti e punizioni. Commercialista, collabora presso lo studio associato Labattaglia. Un nome che dice tutto. Contro il Civitavecchia altra standing ovation: su 7 calci, trasformati 6 piazzati e due mete. Capolavoro balistico. Si profila un interessante duello con i Cavalieri Union Rugby domani a Bagnoli (ore 14.30): dirige la terza giornata l’arbitro Daniele Odoardi (Chieti).



«I Cavalieri sono sicuramente una squadra più attrezzata del Civitavecchia, essendo in serie A da diversi anni. Considerando che domenica abbiamo imposto per lunghi tratti il nostro gioco, non temiamo rivali! Soprattutto tra le mura amiche», annuncia convinto Gargano.



Singolare la sua esperienza sportiva. «Ho iniziato tardi a giocare a rugby, all’età di 17 anni, dedicandomi per molto tempo al minibasket fino all’under 18. Ho sempre bazzicato nel mondo della palla ovale, perché papà Mario ha giocato in serie A con la Partenope», racconta il talentuoso giocatore dell’Amatori Napoli. Parallelamente palla a spicchi e palla ovale. «In spiaggia con papà mi divertivo. Inoltre avevo i pali disegnati in cameretta già da bambino e mettevo il pallone di spugna proprio in mezzo ai pali». Predestinato. «Ho cominciato con il Cus Napoli, un paio d’anni con l’under 18 e poi sempre in prima squadra».



Pallacanestro attrazione fortissima. «Il basket la mia passione più grande, a 5 anni ho iniziato all’istituto Nautico. A 11 entrai nel Basket Napoli, superando le varie selezioni. Ho giocato al PalaBarbuto per due-tre anni con campionati di ottimo livello. Ci allenavamo con la Eldo Napoli, che allora militava in serie A». Sport categoria inevitabile.

«Ci davano l’abbonamento per vedere le partite. Ogni domenica al palazzetto. Mi appassionai anche al basket femminile: la Phard Napoli vinse lo scudetto e vedevamo le partite di Euro Lega. Poi a Pianura con una squadra competitiva vincemmo il campionato regionale. Non disputammo l’eccellenza per problemi societari e tale episodio mi portò a variare i miei orizzonti. Un ritiro con il rugby e nacque il nuovo amore».



Gargano confessa il suo interesse. «Basket il mio sport preferito. NBA seguita in maniera passionale, una delle leghe più spettacolari e organizzate al mondo. Sono un grandissimo tifoso dei Miami Heat dal 2006, quando vinsero il titolo. Appena posso, vado a giocare a basket nei campetti della zona flegrea e sono riuscito a portare con me alcuni ragazzi dell’Amatori, tra cui il capitano Alessandro Quarto e Davide Mele. Quando giochiamo, veniamo accusati di essere un po’ troppo fallosi. In realtà siamo abituati al contatto, sopportandolo più degli altri».



Pallacanestro, rugby e calcetto. «Papà Mario, da ex rugbista, mi ha sempre lasciato libertà di scelta e non mi hai costretto. Minibasket più strutturato del minirugby (fatta eccezione per quello super dell’Amatori con Rodolfo Antonelli). Papà mi ha sempre fatto giocare a rugby in via «informale» sulle spiagge e delle super partite a Miseno. Guardavo e mi appassionavo. Mai forzato ma mi ha influenzato. Rugby sempre insito in me». Inevitabile il «contagio». «Ho praticato anche il calcio per un periodo ma era un ambiente veramente «tossico». Sono fiero di praticare il rugby, perché è uno sport sano che trasmette valori».



Mamma Alessandra Scoppetta prima tifosa, sempre presente nell’ex base Nato. «Avere un padre allenatore ha i suoi pro e contro. È stato il mio allenatore in prima squadra per tre anni, che ricordo con il sorriso: siamo saliti in B, abbiamo consolidato il gruppo dei ‘94-95-96, che oggi è presente in massa in prima squadra».



Difficile trovare un playmakerugbista così completo e poliedrico nell’ambiente. E poi come calcia il barbuto Vincenzo Gargano nessuno mai. Amatori Napoli power. © RIPRODUZIONE RISERVATA