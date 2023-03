Amatori Napoli-Civitavecchia 30-24 con le tifose georgiane al Villaggio Gls

Cuore, testa e gambe. Alla vigilia della 17esima giornata di serie A capitan Alessandro Quarto aveva caricato a dovere l’ambiente e i suoi compagni di squadra.

E le risposte sono arrivate sul campo. L’Amatori Napoli ha battuto con pieno merito 30 a 24 Civitavecchia, cogliendo così la seconda vittoria stagionale al Villaggio del Rugby Gls. Il club presieduto da Diego D’Orazio aggiunge in cassaforte 4 punti preziosi e mette nel mirino l’Arvalia Villa Pamphili. Prova sontuosa dei verdeblu (che sarebbe potuta essere anche più larga), utile a rifocillare i ragazzi di Nicolas De Gregori.

I padroni di casa dimostrano il loro valore tra le mura amiche. Attestano ancora una volta di crederci, segnale evidente di voler combattere fino alla fine. Chiudono il primo tempo sul 20 a 16.

I biancorossi si portano in vantaggio con la meta di Athos Onofri e la trasformazione di Manuel Beltramino (0-7). Risposta subitanea di Marco Aiello e Vincenzo Gargano (7-7). Il numero 10 napoletano inizia a sprigionare le sue doti balistiche (10-7), emulato da Beltramino (10-10). Si scalda il pubblico in tribuna per la meta di Antonio Carieri e la conseguente trasformazione di Gargano (17-10). Gli ospiti tentano di rimanere in scia con i due piazzati di Beltramino (17-16). Ci pensa Gargano a stabilire il +4.

Nella ripresa parte forte l’Amatori. Manda in visibilio i tifosi la meta di Quarto e l’ennesima trasformazione di un sempre efficiente ed efficace Gargano (27-16), che allunga nuovamente il distacco (30-16). Rimedia il cartellino giallo Alessandro Quarto. Tentano di rientrare in partita i biancorossi con la meta firmata da Paolo di Giammarco e l’ultimo piazzato di Beltramino (30-24).

Sventola la bandiera delle cinque croci. Gls player of the match il georgiano Shota Peradze. «Bella vittoria di gruppo», dichiara soddisfatto il classe 1999, che si cinge le spalle con il vessillo a lui caro. «Sono entusiasta di aver trionfato, sorretto dal calore del pubblico napoletano. E’ venuta a seguirmi anche una rappresentanza del mio Paese: parenti e amiche di famiglia», spiega il possente giocatore, connazionale e ammiratore di Khvicha Kvaratskhelia. Immancabile infatti il drappo del Napoli con l’effige dell’attaccante numero 77. Scatta la festa napogeorgiana a Bagnoli, con le mamme dell’Amatori che solidarizzano con le tifose venute dal lontano Caucaso.

Esulta anche Alessandro Stanzione alla seconda presenza stagionale. «Partita molto importante: non poteva andare diversamente. Giornata assolata, tribuna piena, si percepiva la voglia di imporsi. Ci siamo aggiudicati la prima finale di cinque partite. Vittoria doveva essere e vittoria è stata», osserva convinto il numero 20. Esordio in casa vincente. Ingresso in campo nel secondo tempo. «Ho provato grandi emozioni a giocare accanto ai miei compagni di squadra, che si allenano duramente e mettono sempre cuore. E’ stata una bella esperienza», conclude il classe 2003. La vittoria maturata contro il XV laziale tiene vive la speranze di salvezza dell’Amatori (nelle foto di Luigi Petrucci).

Nella semifinale scudetto le scugnizze multicolor dell’Amatori sono state superate 5-37 dal Volvera. Le ragazze allenate da Matteo Rinauro si sono confrontate con una compagine più esperta. Domenica prossima il ritorno a Torino.