Nell’anticipo della decima giornata di serie A i Cavalieri Union Rugby hanno battuto 15-12 il Catania, che precede in classifica l’Amatori Napoli. Notizia incoraggiante per capitan Alessandro Quarto e compagni, che possono iniziare al meglio il girone di ritorno e ridurre il distacco dai siciliani, vincendo domani contro il Civitavecchia Centumcellae (ore 14.30).



All’andata, domenica 20 ottobre 2019, i verdeblu si imposero al Villaggio di Bagnoli 41-19, esordendo da ambiziosa matricola nella nuova categoria, superando a pieni voti il primo esame. I ragazzi allenati da Lorenzo Fusco hanno ben figurato tra le mura amiche e in trasferta: al giro di boa 24 punti e quinto posto in griglia.



Vigilia di speranza. «Bilancio positivo, abbiamo però un po’ di amaro in bocca per le ultime tre partite, dove potevamo certamente raccogliere qualche punto in più e finire il girone di andata qualche posizione più su», ammette il capitano Quarto, che indossa la maglia numero 7.



Dall’Emilia Romagna al Lazio. «Civitavecchia ci aspetta agguerrita, per rifarsi della sconfitta dell’andata. Sono molto migliorati con il prosieguo della stagione: sarà una gara dura», conclude Quarto.



Ripartenza. Dopo la gara di Noceto l’Amatori vuole ritornare subito a sorridere e riprendere il cammino verso l’alto. Aspirazioni più che legittime.

