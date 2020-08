© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sogni, speranze ed emozioni. C’è vita sul rettangolo verde a. Dopo il lungo «inverno» del confinamento, l’interruzione e la definitiva sospensione dei campionati nazionali, prove di ripartenza con l’e le. Tre giorni intensi nell’ex areaper riprendere la preparazione in vista della stagione sportiva 2020/2021.Si rinsalda il legame tra. A guidare gli atleti dellail neozelandesecon gli, metaman nella rassegna del 1987 e miglior realizzatore della manifestazione di quell'anno con 6 mete. Prima volta per l’exnella location che ha ospitato le«E’ il sogno di tutti trascorrere giornate uniche con un All Blacks. E’ stato un grande onore», ammette compiaciuto, direttore tecnico dell’Amatori. Sinergie in atto. «Siamo felici di aver ospitato per il secondo anno le Fiamme Oro al Villaggio del Rugby. Il campo dell’Amatori, così come l’intera struttura, conferma il buon lavoro che stiamo portando avanti, mostrando credibilità e affidabilità nel mondo ovale italiano. Attraiamo squadre di alto lignaggio».Capitane compagni hanno visto all’opera le Fiamme Oro, accrescendo il loro bagaglio di esperienza e non solo. «Un tassello che si aggiunge alle nostre capacità e conoscenze», prosegue Fusco. Modello da seguire. «Fiamme Oro un team di qualità che si allena con abnegazione e con atleti nel giro della Nazionale».Sport e legalità binomio inscindibile. Si irrobustisce anche l’intesa non solo sportiva tra il club presieduto dae la. Rapporto simbiotico che prosegue nel tempo. E’ intervenuto, dirigente(omaggiato del gagliardetto Amatori, della tazzae della palla ovale autografata), mostrando vicinanza e gratitudine per quanto l’Amatori attua in favore dei ragazzi di. Dal gioco alle regole della vita il messaggio corre veloce con il rugby. Il progetto di crescita continuerà in stretto rapporto con le scuole del circondario, attestando l’Amatori un punto di riferimento nel Sud Italia.«E’ iniziata la preparazione in attesa dell'inizio dei campionati», conclude il dt Fusco. Nel migliore dei modi con Craig Green e con buona pace di, direttore sportivo delle Fiamme Oro Rugby.