Un 2019 certamente da incorniciare e ricordare nel prezioso scrigno della memoria . L’Amatori Napoli Rugby chiude l’anno, però, con due sconfitte consecutive, quella esterna di domenica 15 dicembre contro la capolista I Medicei, l’altra casalinga con il Catania. In totale tre ko (con lo stop maturato il 27 ottobre con l’Unione Capitolina) rimediati al cospetto delle prime della classe, a fronte di cinque convincenti vittorie. Se il maltempo in Campania provoca il rinvio dei diversi campionati, le avverse condizioni meteo e le forti raffiche di vento non scoraggiano i coraggiosi della palla ovale. A Bagnoli passa il Catania 17-8, infrangendo l’inviolabilità del quartier generale verdeblu.«C’è un po’ di delusione, ci aspettavamo di prendere qualche punto in più in queste due partite. Ora non smettiamo di allenarci, interrompiamo solo a Natale e il primo dell’anno. Il 12 gennaio 2020, infatti, riprendiamo il campionato con la sfida in trasferta a Noceto, squadra tosta ma dobbiamo ritornare a vincere e trovare più fiducia nei tre quarti. Credo fortemente nei miei compagni, perché ci unisce una vera fratellanza», ammette il tallonatore Paolo Gisonni.Pochi giorni al Natale, guardando con ottimismo all’imminente 2020. «Incrociamo le dita e speriamo che sia un anno davvero emozionante, come questo che si conclude, alla luce della promozione conquistata. Lavoriamo sodo, ogni giorno, grazie al tecnico Lorenzo Fusco, Francesco Di Fraia, Felice De Maio, all’assistant coach Luca Varriale e quanti si mettono a nostra disposizione».Solo una meta per capitan Alessandro Quarto e soci, firmata da Marco Aiello, e un piazzato ad opera di Vincenzo Gargano, coadiuvato dall’argentino Franco Salice, disteso sul rettangolo verde, intento a mantenere il conetto per l’esecuzione del compagno. Nella ripresa girandola di cambi: entrano Francesco Balzi, Domenico Guerriero, Stefano e Gianluca Aiello, escono Davide Mele, Agostino Notariello, Antonio Coppola Giuliano Testa.Siciliani quadrati e forti fisicamente, con una bella difesa e un’ottima mischia. Isolani non poco fallosi, tanto da guadagnare soltanto due cartellini gialli (sanzionati al di sotto del dovuto).Esulta il Catania, esce silente l'Amatori, con un epilogo inaspettato. Gli applausi del pubblico accompagnano l’uscita di scena e salutano un 2019 certamente unico e positivo, che lascia ben sperare per il prosieguo della stagione.Five Nations, salto di categoria, Universiadi. Amatori Napoli vera rivelazione della serie A. «Al di là dell’amarezza causata dalla sconfitta, abbiamo disputato una buona gara. Catania bella squadra, molto fisica. Pensavamo che i siciliani alla lunga calassero d’intensità e invece sono riusciti a mantenere il ritmo per tutta la partita. Abbiamo commesso qualche errore di troppo e questo ci è costato caro. Non cambiano né i nostri programmi né le nostre ambizioni. Il nostro obiettivo rimane la salvezza. Qualche volta perdere può far bene, per restare con i piedi per terra. L’unico strumento per migliorare è il lavoro. Non esistono campioni nati o predestinati. Dobbiamo continuare a lavorare con fiducia e il 2020 sarà sicuramente un buon anno sportivo», dichiara il tecnico Lorenzo Fusco.«Ripresa con il Noceto, sarà un match duro. Ora ci godiamo il Natale. E’ importante non perdere la nostra mentalità, improntata sempre alla vittoria. Non ci dobbiamo mai accontentare. A volte si perde, altre volte ancora si vince, fa parte della vita come dello sport», conclude Fusco (nella foto di Luigi Petrucci).Nel girone 3 I Medicei si aggiudicano lo scontro al vertice, superando il Noceto (10-3), agganciato al secondo posto dall’Unione Capitolina. Napoletani scavalcati dal Catania. In settimana L’Amatori ha ricevuto il «Premio X Municipalità», conferito dal presidente Diego Civitillo e dal consigliere Paola Del Giudice, riconoscimento riportato in auge da Carlo Cantales, presidente della commissione sport ed eventi Fuorigrotta-Bagnoli. Assegnata una targa per «l’impegno profuso verso i giovani con l’insegnamento delle regole e dei principi di lealtà sportiva».