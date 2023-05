Amatori Napoli-Lazio, in palio la salvezza al Villaggio Gls

Tutto invariato. Si gioca regolarmente nel giorno previsto e nell’orario concordato. Nessun anticipo al sabato, nessuno spostamento per Amatori Napoli Rugby-Lazio. A ridosso della sfida del Maradona contro la Fiorentina, -li chiamano dettagli di felicità-, domani pomeriggio (ore 15.30) il Villaggio Gls a Bagnoli aprirà le sue porte alla capolista (95) del girone 3.

«Forse è un anno che aspetto questa partita», dice alla vigilia l’ex di turno Paolo Gisonni. «La sento particolarmente per un semplice motivo: ritorno a giocare a casa mia, dove sono cresciuto, ma questa volta con altri colori», ammette il tallonatore partenopeo. «Sono in continuo contatto con i ragazzi di Napoli, abbiamo un rapporto pazzesco, sono e saranno per sempre la mia famiglia», dice sincero il classe 2000.

«Da tre anni studio medicina a Roma, ma come dico sempre questo sport crea delle amicizie che durano per tutta la vita e ne sono sempre più convinto», ammette lo studente universitario. «Sono contento che Napoli abbia ritrovato quel carattere che ci ha sempre contraddistinto e pensare che ora è ad un passo dalla salvezza mi riempie il cuore di gioia», afferma la Stella d’Oro al merito sportivo. «Non vedo l’ora che arrivi questo weekend, tornare a casa e ritrovare tutti nella splendida cornice del villaggio», conclude entusiasta Gisonni.

Lorenzo Fusco, direttore tecnico Amatori Napoli, carica i verdeblu, prossimi all'obiettivo stagionale. «Serve un punto per la matematica salvezza». Missione possibile. «Capitan Alessandro Quarto e compagni hanno trovato la giusta dimensione e una identità di gioco», evidenzia il valido dirigente. «Scenderanno in campo come sempre, dimostrando attaccamento alla maglia», chiosa Fusco.