Amatori Napoli-Livorno, domenica ovale al Villaggio Gls

«Domani c'è bisogno di tutto il vostro sostegno attorno ai nostri ragazzi». L’Amatori Napoli chiama a raccolta i tifosi in occasione della 15esima giornata. Domenica ovale al Villaggio del Rugby Gls, dove arriva il Livorno. Toscani a quota 20, campani con la metà esatta dei punti nel girone 3. «Vieni a sostenere l'unica squadra del Sud in serie A. Diamo una spinta», chiedono a gran voce i vertici societari verdeblu. Drop d'inizio alle ore 14.30. I guerrieri di Nicolas De Gregori intendono dare seguito alla prima vittoria interna, maturata ai danni dell’Arvalia Villa Pamphili (26-7).

Tra i protagonisti in campo Alessio Di Fusco. «Due mete segnate grazie all’aiuto della squadra: non mi sento affatto eroe di giornata», dichiara il classe 2002, che studia Scienze della natura e dell’ambiente alla Federico II. «Touche e carrettino, poi mischia avanzante e mi sono lanciato», racconta il numero 8 napoletano, «contento per il primo successo stagionale. Capitan Alessandro Quarto si è complimentato».

Gruppo compatto e di qualità. «Nello spogliatoio si respira una bella atmosfera. Siamo pronti e carichi», avverte Di Fusco, cresciuto tantissimo nell’ultimo biennio. Periodo di esami. «Mi divido tra rugby, palestra e studio. Alleno l’under 11 dell’Amatori Napoli», riferisce la terza linea, che si presta anche come ala o centro.

Settennato ovale con l’Amatori. «Mi sono avvicinato al rugby grazie a mio cugino Gabriele Foggiano, dopo 8 anni di calcio», tiene a precisare Di Fusco, 20enne dalle idee chiare (nelle foto di Luigi Petrucci). «Domani dobbiamo vincere».