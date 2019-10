© RIPRODUZIONE RISERVATA

C’è chi sorride e chi incassa il colpo. Prima vittoria casalinga per l’Unione Capitolina e prima sconfitta esterna per l’Amatori Napoli. Al secondo appuntamento stagionale, contro la candidata favorita del girone 3, capitan Alessandro Quarto e soci vanno ko. Frazione iniziale che si conclude 19-7, risultato finale 26-14. Sempre in partita, i verdeblù reggono il ritmo e il gioco dei capitolini, concedendo errori in difesa e sbagliando qualche touche di troppo. Firmate da Stefano Aiello e Carmine Iervolino (nelle foto di Luigi Petrucci) le due mete per i napoletani, una per tempo.Non basta nella ripresa il maggior possesso palla e l’occupazione pressoché costante dei ventidue metri avversari. Gli ospiti si portano sul punteggio di 19 a 14 ma i capitolini realizzano sul finire la meta che garantisce loro la vittoria e anche il punto di bonus.«Da rilevare una grandissima prestazione dei ragazzi in partita fino al 70’. Hanno giocato bene ma hanno commesso errori, che però si pagano in campionato. I piani tattici vanno rispettati. Dopo aver incontrato l’Unione Capitolina sono contento e soddisfatto della prova e posso affermare che siamo da primi posti», ammette orgoglioso il tecnico Lorenzo Fusco.Al Chersoni di Prato vincono i Cavalieri Union Rugby (22-10 al Cus Perugia), prossimo avversario dell’Amatori Napoli domenica 3 novembre (ore 14.30) a Bagnoli.