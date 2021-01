Ennesimo rinvio. Si allunga la traiettoria, si differisce l’inizio. Procrastinare per meglio ripartire. E’ il messaggio lanciato dalla Fir e dal Consiglio, che ha approvato all’unanimità la decisione di far slittare l’avvio dei campionati all’11 aprile, avvalendosi dell’indicazione formulata dalla commissione medica federale. L’evoluzione della pandemia, al momento, non garantisce la ripartenza in sicurezza dell’attività agonistica di preminente interesse nazionale. Fissata all’8 marzo, invece, la ripresa degli allenamenti con contatto.

«Attendiamo eventi favorevoli. Pazientiamo nella speranza che questo periodo passi in fretta e che il tempo ci consenta di affrontare nuovamente con serenità la nostra vita e praticare lo sport che amiamo, dichiara Lorenzo Fusco, direttore tecnico dell’Amatori Napoli Rugby.

Persistono le incertezze, permangono le incognite. «Provvedimento prevedibile. Le società di rugby, purtroppo, non possono sostenere i costi per i protocolli delle bolle», osserva Diego D’Orazio, presidente della società verdeblu.

Termine ultimo per concludere le competizioni nazionali il 25 luglio 2021. Previste soltanto sedute di allenamenti individuali, purchè nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Si studiano formule e possibili alternative a livello locale e con il supporto organizzativo dei comitati regionali nell’ipotesi in cui la pandemia dovesse impedire la regolare disputa dei campionati 2020/21 in programma. Incrociano le dita capitan Alessandro Quarto e compagni.

