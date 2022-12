Amatori Napoli-Pesaro 22-30, si chiude senza vittorie il 2022 dei verdeblu

Partire bene e perdersi. Oppure inseguire e vedersi sfumare la rimonta di poco. Una costante di questa prima parte di stagione per capitan Alessandro Quarto e compagni. Insolita, inaspettata, inedita. I ragazzi di Nicolas De Gregori (contento davvero il tecnico argentino per la vittoria dell’Albiceleste in Qatar) non riescono ad essere concreti, né a capitalizzare come vorrebbero. Le provano tutte. Cambiano schema, mutano strategia, rientrano gli infortunati. Mancano un pizzico di fortuna, un episodio a favore, un quid che possa sbloccare i verdeblu e far pendere la bilancia dalla parte dell’Amatori Napoli.

«Verrà un giorno», poesia di Jorge Carrera Andrade e risposta di fra’ Cristoforo a don Rodrigo ne I promessi sposi, in cui i guerrieri della palla ovale torneranno al successo. Si spera presto, già con l’inizio del 2023. Il club presieduto da Diego D’Orazio saluta il 2022 con la sconfitta contro Pesaro 22-30. Villaggio del Rugby Gls violato, non più fortino inespugnabile.

Da 40 metri Vincenzo Gargano piazza l’ovale tra i pali (3-0). Gli ospiti pareggiano subito (3-3) e poi passano al comando, mettendo a segno la prima meta di giornata (3-8). I padroni di casa si fanno sorprendere per vie centrali: il Pesaro sfonda (3-15). A rianimare i suoi ci pensa Francesco Balzi. Il peperino dell’Amatori in tuffo realizza una meta che ridona speranza. E il solito Gargano trasforma. Termina il primo tempo con il punteggio di 10-15.

Nella ripresa altra meta e trasformazione Pesaro (10-22). Accorciano le distanze i verdeblu con Gennaro Iazzetta (15-22), ma gli ospiti prendono il largo (15-25) e si mettono al riparo (15-30). Lorenzo Filippone regala l’ultima meta ai suoi (nelle foto di Luigi Petrucci). Dopo il 19-21 con Avezzano, segue il 22-30 con i marchigiani a chiudere mestamente il 2022.

Finale amaro per l’Amatori Napoli, che chiude l’anno senza vittorie in serie A. «Usciamo con l’amaro in bocca dalla partita con il Pesaro. Abbiamo dominato per alcuni tratti, onore ai marchigiani che hanno portato l’intera posta in palio a casa», spiega il direttore tecnico Lorenzo Fusco. «Continuiamo questa serie di sconfitte, non riusciamo a trovare il bandolo della matassa, anche se i ragazzi si stanno impegnando tanto», asserisce il dt napoletano. «Sono dei momenti così che purtroppo capitano nello sport come nella vita. Dobbiamo essere tenaci, tenere la testa alta e guardare avanti». Detta la linea Fusco. «Abbiamo un club compatto alle spalle dei ragazzi, che continuerà a remare per portarli quanto prima alla vittoria».

Arriva la pausa natalizia per riordinare le idee e fare quadrato. «C’è rammarico per come maturano le sconfitte, dopo dei momenti esaltanti seguono altri in cui non riusciamo ad esprimere il nostro gioco». Destinazione futuro. «Sono fiducioso, perché i ragazzi stanno lavorando molto. Conosco un unico rimedio: il lavoro. Dobbiamo stare sereni e lavorare. Il club è solido e ha la volontà di rimanere in serie A. Ci proveremo fino alla fine», auspica fiducioso Fusco, che ricorda. «Il rugby è la nostra vita».