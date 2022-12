Amatori Napoli-Pesaro, Gargano spinge i suoi a chiudere al meglio il 2022

Decima di A. Capitan Alessandro Quarto e soci si apprestano a chiudere il 2022. Al Villaggio del Rugby Gls i ragazzi di Nicolas De Gregori affronteranno il Pesaro domani pomeriggio (ore 14.30). Non è bastata una grande prova personale e di squadra per superare Avezzano (19-21) tra le mura amiche, ma l’Amatori Napoli intende ripartire di slancio dopo la prestazione con gli abruzzesi.

Pronto a dare il suo decisivo contributo sul rettangolo verde Vincenzo Gargano, già indiscusso protagonista nel turno precedente, con ben 14 punti messi a referto. «Partiamo sicuramente con maggiore convinzione, perché a differenza delle ultime uscite con Avezzano abbiamo dimostrato innanzitutto a noi stessi di non meritare (e volere) l’attuale classifica», spiega convinto il classe 1994. «Il gruppo sta bene e non si è mai disunito». In settimana i verdeblu hanno rivisto il match contro Avezzano. «Abbiamo disputato una prova di squadra buona solo per 40 minuti, poi non siamo stati in grado di chiudere la partita», asserisce Major.

Facile intuire per chi tiferanno i rugbisti nella finale della Coppa del Mondo in Qatar, essendo allenati da un tecnico argentino. «Nicolas De Gregori mette molta passione in quello che fa e sono sicuro che riuscirà a raccogliere quanto seminato in questi mesi», assicura Gargano.

In questo momento occorre una scintilla, un episodio che possa far propendere la bilancia dalla parte del club presieduto da Diego D’Orazio. «Servono pazienza, volontà ed umiltà. Stiamo attraversando questo periodo difficile dopo anni di soli successi; è una situazione nuova per tutti», replica il giocatore sempre fondamentale nelle trame offensive, che è mancato per troppo tempo alla formazione acquartierata nell’ex Base Nato di Bagnoli.

«Un ringraziamento speciale va sempre ai nostri tifosi, che non smettono mai di supportarci», conclude Gargano (nelle foto di Luigi Petrucci). E domani pomeriggio, prima della pausa natalizia, sarà esattamente così.