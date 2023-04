Amatori Napoli-Primavera Roma 49-12, ecco la terza vittoria consecutiva

Grande vittoria. Cinque punti guadagnati, terzo successo consecutivo, il quarto stagionale. Si risolleva nello spirito e in classifica l’Amatori Napoli Rugby, che con una prova più che valida stende Primavera Roma 49-12. Portano bene anche le tifose georgiane, per la seconda volta presenti in tribuna nell’ex base Nato di Bagnoli per supportare il loro connazionale Shota Peradze, fan di Khvicha Kvaratskhelia.

Motivazioni ritrovate. Assenti gli infortunati Alessandro Quarto e Francesco Balzi, i ragazzi di Nicolas De Gregori partono a razzo, facendo subito intendere le reali intenzioni di giornata. Ed è Vincenzo Gargano show, non a caso nominato Gls player of the match.

Due piazzati del fantasista napoletano consentono ai verdeblu di portarsi sul 6-0. La meta del numero 10 e la conseguente trasformazione fanno esplodere letteralmente il Villaggio del Rugby Gls: fiato alle trombe per il 13-0. Si rende ancora protagonista il mediano di apertura classe 1994, tanto da fornire un assist prezioso al compagno Carmine Iervolino, autore in ordine cronologico della seconda meta: rotondo 20-0 con ennesima trasformazione di Gargano.

Dopo un avvio perfetto e arrembante, i padroni di casa concedono spazio agli avversari, che approfittano di una voragine difensiva. La meta di Francesco Santantonio e la trasformazione di Umberto Marocchi fissano il 20-7. Rimedia il cartellino giallo Marco Aiello: 10 minuti con l’uomo in meno per il club presieduto da Diego D’Orazio e seconda meta della Primavera con Manfredi Custureri. Il primo tempo si chiude sul 20-12.

Nella ripresa entra Agostino Notariello. Buono anche il contributo di Massimiliano Di Tota. Il piazzato di Gargano (23-12) inaugura la seconda parte della gara. L’Amatori si compatta e concede davvero poco agli ospiti. Spettacolare la fuga solitaria sulla sinistra e la meta di Geronimo Boccazzi: 28-12 con palo di Gargano. Non è da meno Samuel James Dolores (meta) e trasformazione di Gargano (35-12). Napoli in perfetto controllo e arriva tra gli applausi la meta di Notariello (costretto poi a lasciare il campo per infortunio): la trasformazione di Gargano vale il 42-12. Le distanze si cristallizzano e diventano non più colmabili. Segue la meta finale di Alessandro Stanzione. Si chiude con la trasformazione di Gargano (49-12).

Salvezza alla portata. «Grazie per il sostegno che non è mai mancato», dice il top scorer della 19esima giornata. «E’ un mesetto che guardiamo soltanto i nostri risultati e le nostre prestazioni. Possiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto. E se arriverà la salvezza, vorrà dire che ce la siamo meritata», auspica fiducioso Gargano.

Tante trasformazioni, una meta e un assist al piede per Iervolino. Giornata da ricordare. «Fortunatamente i calci sono andati bene. La squadra si è mossa in maniera impeccabile. Sapevamo dove attaccare i nostri avversari e ci siamo riusciti. Se ogni elemento del gruppo rispetta il proprio ruolo, si creano spazi e arrivano i risultati», conclude il numero 10 (nelle foto di Luigi Petrucci).

Tra i grandi protagonisti dell’affermazione dell’Amatori Napoli sui capitolini certamente Marco Aiello. «Finalmente la squadra ha trovato il ritmo giusto. Siamo un bellissimo gruppo, che porta avanti un unico obiettivo: dimostrare la voglia di combattere in campo», osserva il classe 1987. «Abbiamo preso consapevolezza delle nostre capacità. Ci siamo tolti un alone di negatività che ci accompagnava da un anno e stiamo ritornando a divertirci in campo. E il pubblico ci sta seguendo con affetto», chiosa Aiello.

Tre gare al termine della regular season. Due trasferte contro Avezzano (23 aprile) e Pesaro (30 aprile), ultima in casa il 7 maggio contro la Lazio. Amatori Napoli a quota 26, nel mirino Perugia 28, Civitavecchia e Primavera 30.