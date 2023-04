Amatori Napoli-Primavera Roma, punti pesanti al Villaggio Gls

La vittoria della svolta. L’inversione di rotta è ormai avviata. Con il successo esterno di Perugia (14-32) l’Amatori Napoli si è ritrovato. Ancora una volta è emersa in tutta evidenza la forza di un collettivo coriaceo. Contributo determinante quello dato da Alessandro Stanzione e dal figlio e nipote d’arte Massimiliano Di Tota. Nulla è precluso ai verdeblu in questo scorcio della regular season con le due affermazioni di seguito. Napoletani in carreggiata e tutto riaperto in serie A.

«Una gioia grande vincere per la prima vota in stagione fuori casa», racconta soddisfatto Antonio Careri. «Una bella trasferta vissuta in serenità ma con attenzione. Abbiamo lavorato tanto in settimana e negli ultimi mesi», ricorda il tallonatore. «Siamo stati nettamente superiori agli umbri sia in difesa che in attacco. Siamo stati dominanti nelle fasi statiche in maul che in mischia chiusa. Grande apporto dei tre quarti con il gioco al piede. E Vincenzo Gargano e Geronimo Boccazzi hanno gestito perfettamente la partita», prosegue il classe 1998.

«Abbiamo fatto la differenza nel secondo tempo. Unica nota negativa l’infortunio del nostro capitano Alessandro Quarto. Al nostro leader abbiamo dedicato il successo», ammette il giocatore di Taranto al primo anno all’ombra del Vesuvio. «Vogliamo continuare la striscia di vittorie già domani pomeriggio contro la Primavera Roma (ore 15.30) e in tutti gli altri incontri tra le mura amiche. Continueremo a lavorare e a dare il massimo, poi sarà il campo a parlare come nelle ultime settimane», conclude l’ex Lazio, che ha militato in Top Ten.

19esima giornata al Villaggio del Rugby Gls. «Sentiremo l’assenza di Alessandro Quarto in termini di leadership ma il gruppo proverà a sopperire con la consueta maturità. Siamo consapevoli delle nostre potenzialità», assicura il team manager Vincenzo Lo Moriello.

Prima di aprile. «Partiamo con una marcia in più. E’ un momento positivo. I ragazzi sono concentrati e il gruppo ha messo alle spalle le difficoltà iniziali, puntando sull’amalgama», asserisce Lo Moriello.

Domenica delle Palme. «Sono state create le premesse per una buona base, che darà risultati nei prossimi anni. Auspichiamo di raccogliere altri punti preziosi per il nostro cammino», chiosa il team manager partenopeo (nelle foto di Luigi Petrucci).