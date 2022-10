Percorrere viale Kennedy il sabato e la domenica pomeriggio diventa impresa impossibile, momento per esercitare la pazienza ed evitare di ricorrere frequentemente all’uso del clacson. Caos dilagante, traffico impazzito, parcheggiatori abusivi, code interminabili e indisciplinate per accedere all’Edenlandia e non solo. E allora arrivare in tempo alla Scandone, al PalaBarbuto e al Villaggio del Rugby diviene una vera odissea. Anticiparsi non basta, men che meno fare lo slalom alla Alberto Tomba.

Per fortuna lo sport ha anche il potere di far dimenticare in fretta le criticità di Fuorigrotta. Nell’oasi felice di Bagnoli si respira tutt’altro clima. Le famiglie si godono la giornata di sole e si gustano il palinsesto ovale, aperto dalla splendida vittoria dei ragazzini dell’under 15 allenati da Vincenzo Lo Moriello, e impreziosito dal successo delle scugnizze (le coriacee guerriere dell’Amatori Torre del Greco), che hanno battuto 46-0 Bisceglie, dopo il trionfo maturato su Ragusa (24-0).

Battaglia vera tra l’Amatori Napoli e l’Unione Capitolina. Prevalgono le difese nella prima frazione e le due compagini rispondono a calci di punizione. Apre il mediano Luca Buchalter (0-3), pareggia subito i conti Emanuele Menè (3-3). Al 40’ la meta della seconda linea Lorenzo Trapasso e la trasformazione di Buchalter (3-10) chiudono il primo tempo.

Nella ripresa capitan Alessandro Quarto e compagni attaccano con più convinzione. Tante, troppe, le interruzioni che rallentano le operazioni in campo. Allungano gli ospiti con le mete del centro Emanuele Innocenti (3-15) e dell’ala Alessandro Tibo (3-20). La fuga dell’australiano Samuel James Dolores fa esplodere di gioia il pubblico napoletano e Menè trasforma ancora (10-20). Da rivedere la direzione arbitrale del signor Fabio Taggi, che scontenta a dir poco i tifosi verdeblu. Finisce con l’acuto di Innocenti, che fissa il punteggio sul 10-27.

Player of the match Federico Maesano, che così commenta. «L'Amatori Napoli è una formazione molto solida. Abbiamo messo in atto tutti i principi che abbiamo allenato in queste settimane», spiega il numero 6 della Capitolina. Vittoria con bonus (0-5). «Siamo riusciti a performare in maniera corretta e a prevalere sui padroni di casa. Incontro impegnativo e ritmo alto».

Grande prestazione contro una big. Niente punti, solo complimenti. «Confronto duro. Siamo arrivati corti nel finale, dopo un primo tempo in perfetto equilibrio, sul 3-3 per larghi tratti», ricorda il leader napoletano. «Avversari di livello, abili a creare un divario che non siamo riusciti a colmare. Continuiamo a lavorare, perché siamo fiduciosi che i risultati presto arriveranno», assicura Quarto.

Un ottimo secondo tempo. «Indisciplina un punto debole della nostra squadra. Paga giocare 15 minuti in 13 contro una corazzata veloce. Si è creato il break, ci siamo ripresi, non abbiamo mollato, abbiamo combattuto e dato tutto quello che avevamo. E’ il primo gradino di una scala che ci porterà belle soddisfazioni», conclude il capitano dell’Amatori (nelle foto di Luigi Petrucci).