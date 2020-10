Esito dei tamponi ok e amichevole pre-season con I Medicei andata a buon fine. «Gara necessaria per levare la ruggine dagli ingranaggi. Si sono sentiti 8 mesi di inattività», tende a specificare Alessandro Quarto, il capitano dell’Amatori Napoli Rugby. Ormai alle spalle la trasferta a Firenze, la città di Dante, che ha accolto Josè Maria Callejon. Confermata, almeno per ora, la data di inizio della serie A. Domenica 8 novembre prima giornata di campionato tra le mura amiche contro Perugia.

E’ tempo di ritornare in campo a Bagnoli. Da qui la decisione lungimirante adottata dalla società presieduta da Diego D’Orazio. Effettuati test sierologici a tutti i tesserati su base volontaria per garantire la sicurezza dei ragazzi. «Grazie a Food Farma effettuati 500 test rapidi», racconta il direttore tecnico Lorenzo Fusco. Sabato 17 ottobre terzo e ultimo open day nell’ex base Nato.

«Proviamo a salvaguardare il Villaggio del Rugby e la salute dei ragazzi in una fase davvero complicata. E’ innegabile l’ansia che ci viene dalla responsabilità e dall’affidamento dei tanti giovani da parte delle famiglie», ammette Fusco. «E’ certamente un percorso complesso, dobbiamo imparare a convivere con questo fenomeno, affrontare il problema in maniera serena. Speriamo che il Coronavirus perda sempre più efficacia e si possa tornare alla normalità», dichiara Fusco. Il suo un appello da raccogliere, sul quale riflettere certamente. «Le istituzione devono dare certezze e non creare allarmismo, infondere fiducia e tutelare in maniera concreta le fasce deboli e a rischio».

Attivato e rispettato il protocollo anti-Covid come prescritto dalla Fir. Dato il particolare momento lanciata anche una novità. «Siamo pronti a venire incontro alle esigenze dei genitori con una diminuzione della quota associativa e uno sconto progressivo in base al numero degli iscritti per famiglia», conclude il dt Fusco. Attenzione massima alla salute, rugby in sicurezza, nel rispetto delle regole. Come sempre del resto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA