Disfatta in Toscana. Sconfitta e zero punti guadagnati. Domenica da dimenticare in fretta per capitan Alessandro Quarto e compagni. Amara, dunque, la 12esima giornata per i ragazzi di Lorenzo Fusco, battuti 34-21 dai Cavalieri Union Rugby.



«Troppe pause: diventa difficile tenere alta la concentrazione», spiega contrariato il tecnico napoletano. Incolore la prova dei suoi, che hanno fornito prestazioni decisamente migliori. C'e' molto da rivedere, correggere e lavorare.



II primo tempo si chiude 17-7 per i padroni di casa. Meta di Oleg Francesco Dragotto, trasforma Vincenzo Gargano per gli ospiti.



Giovani in mischia. Napoli tenta la disperata rimonta ma tempo e forze non bastano. Da segnalare le mete conclusive di Aiello e Gargano, nella vana speranza di accorciare il gap maturato in campo.



Prossimo appuntamento domenica 1 marzo a Bagnoli contro Romagna.



