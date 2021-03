Splendida regata di Luna Rossa Prada Pirelli a Auckland che dopo esser stata in testa per tutto il percorso della nona prova viene superata solo all’ultimo da Emirates Team New Zealand, favorita da un salto di vento, e si aggiudica la sesta vittoria nella 36° America’s Cup. Si è sul 6 a 3 a favore del Defender quindi, al quale manca un solo punto per concludere con successo la sua difesa della Vecchia Brocca, ma Madre Natura ha deciso che non è ancora finita e le regate, a causa della irregolarità del vento, sono rinviate a mercoledì 17 marzo. Un rinvio che dà a Luna Rossa una chance di provarci ancora. “ È stata una sconfitta dolorosa quella di oggi – dice Checco Bruni all’arrivo – Sono fiero del Team. Penso che abbiamo fatto una regata fantastica e che possiamo ancora vincere delle regate. Gomiti fuori e pensiamo alla prossima. “

Ultimo aggiornamento: 06:33

