Luna Rossa Prada Pirelli perde con orgoglio e a testa alta la 36° America’s Cup. Emirates Team New Zealand con la veloce Te Rehutai vince la 10° prova e si assicura la 7° vittoria che le permette di ternersi la Vecchia Brocca. Finisce a 7 a 3 l’impresa della Luna a Auckland, il miglior risultato di sempre di uno sfidante italiano in Coppa America.

“È stata una esperienza fantastica- dice all’arrivo il timoniere Checco Bruni – congratulazioni a Team New Zealand, ma noi abbiamo dimostrato al mondo che potevamo farlo. Non è finita e sono sicuro che Luna Rossa e Mr Bertelli ci riproveranno. Abbiamo acquisito molta esperienza. Grazie Italia per il supporto. “ Alle parole del timoniere di sinistra della Luna fanno eco quelle di Jimmy Spithill che ci tiene soprattutto a ringraziare il team a terra per l’incredibile lavoro fatto e le famiglie. Il fuoriclasse australiano si lancia pure in uno spontaneo “Grazie Italia !” aggiungendo che quella con il team italiano è stata una delle campagne più piacevoli che abbia mai vissuto, lui che ne ha già collezionate 7.

Ci sono lacrime a terra, al villaggio dell’America’s Cup tra il gruppetto di mogli e ragazzini della Luna che in tricolore ha seguito anche l’ultima regata, immerso in un oceano di bandiere della Nuova Zelanda. E’ la fine di un capitolo importante anche per loro e la verità è che questa volta tutti ci avevano sperato che la conquista si potesse realizzare, perché mai la Coppa era sembrata così vicina. Va però anche dato credito ai kiwis di esser riusciti a migliorare la performance di Te Rehutai molto rapidamente dall’ inizio della finale, tanto che neppure l’equipaggio superiore di Luna Rossa, che si è aggiudicato quasi tutte le partenze e che oltre alle tre vittorie, è stato in testa per parte di altre tre regate, alla fine è stata in grado di arginarla.

