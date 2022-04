“Anacapri Sport Festival”: tornano le manifestazioni sportive dopo la pandemia

Anacapri. Lo sport che riunisce i giovanissimi dopo due anni di pandemia. È stato questo il senso della 1° edizione del progetto “Anacapri Sport Festival”, organizzato e promosso dal Comune di Anacapri con la collaborazione di numerosi volontari, nonché delle scuole, del Forum dei Giovani e di diverse associazioni sportive e realtà imprenditoriali isolane. Nei giorni scorsi, infatti, le strade, le piazze e gli impianti sportivi di Anacapri si sono colorati dell’entusiasmo e della partecipazione di centinaia di ragazzi, genitori e istruttori, tutti riuniti per un momento di aggregazione sportiva molto sentito dopo i due anni di stop imposti dalla pandemia. Tante le discipline praticate, dal tennis al basket, dal muay thai agli scacchi e tanto altro, e non è un caso che la data scelta per questa manifestazione sia stata quella del 6 aprile, che coincideva con la “Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace 2022”.

“L’idea dell’Anacapri Sport Festival era nata nel 2020 - spiega Maurizio Lo Russo, Assessore con delega allo sport del Comune di Anacapri - poi è arrivata la pandemia e, come tante altre cose, è stata rimandata a data da destinarsi. Quest’anno, però, in occasione della giornata dello sport e della pace, siamo riusciti a mettere in piedi quest’iniziativa coinvolgendo 20 associazioni, 17 sport e oltre 400 bambini delle scuole anacapresi, che hanno illuminato ancora di più questa giornata primaverile, pensata e organizzata perché fosse un momento sì didattico, ma anche liberatorio, di divertimento e di spensieratezza, dopo due anni così difficili. Dedichiamo ai nostri ragazzi questa giornata, realizzata grazie all’impegno di tantissimi volontari e appassionati, affinché tutti possano tornare a vivere la normalità.”

Nelle intenzioni dell’amministrazione comunale anacaprese, questa iniziativa diventerà un appuntamento primaverile annuale, con un duplice obiettivo: da un lato quello di indirizzare la comunità giovanile alla sana pratica di varie discipline sportive, fondamentali nello sviluppo psico-fisico, dall’altro quello di promuovere lo sport stesso come motore di un diverso tipo di turismo, destagionalizzato, sostenibile e fondato sulla programmazione di un’offerta ricca e innovativa.