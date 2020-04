In questo periodo di emergenza in cui si è costretti a stare in casa, la catena di centri fitness McFIT, che a Napoli ha la propria sede in Largo Francesco Torraca, 33 ha messo a disposizione di tutti gli italiani, gratuitamente, le sue piattaforme digitali di training: Cyberobics con più di 100 workouts tenuti dai migliori trainer del mondo in location mozzafiato e The Big Pump, un canale fitness in live stream che, dalle ore 10 alle ore 20, trasmette corsi fitness per appassionati di allenamenti di forza e body building.



Oltre a milioni di cittadini, anche celebrities come Belen Rodriguez, Maddalena Corvaglia ed Elettra Lamborghini e atleti top come Bobo Vieri, Elisa Di Francisca e Sara Cardin hanno scelto l’app Cyberobics e la piattaforma live streaming The Big Pump per allenarsi in casa.

