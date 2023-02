Delude ancora la Shedirpharma Sorrento sconfitta in casa dal Lecce: 1-3

Continua la serie negativa della Shedirpharma Sorrento, battuta 3-1 in casa dalla Aurispa Libellula Lecce nel girone Blu di serie A3 maschile di volley. A preoccupare maggiormente è il modo in cui si è perso. Per buona parte dell’incontro si è avuta la netta sensazione che i ragazzi della Shedirpharma fossero in campo solo con il corpo ma con la testa da tutt'altra parte.

La Shedirpharma Sorrento inizia l’incontro con Aprea in regia, Albergati opposto, Starace e Cuminetti schiacciatori di banda, Buzzi e Remo centrali, Donati libero. L’Aurispa Libellula Lecce con Tulone in regia, Vaskelis opposto, Mazzone e Ferrini schiacciatori di banda, Fortes e Agrusti centrali, Giuffreda libero. A dirigere l’incontro Dario Grossi e Maurizio Merli. Addetta al video check Mariangela Pascarella.

Primo set assolutamente da dimenticare. Sul 9-3 a favore degli ospiti Nicola Esposito ha già speso i due timeout a sua disposizione senza riuscire ad arrestare una emorragia di punti che da lì in avanti diventa ancora più evidente. Il risultato finale di 25-10 a favore degli ospiti in meno di 20 minuti è il peggior risultato negativo della squadra sorrentino da quando è approdata in serie A. Eppure, dall’altro lato della rete non ci sono i marziani. Il Lecce è una buona squadra, quadrata e ben messa in campo, senza evidenti punti deboli, ma classifica alla mano non è sicuramente la più forte tra quelle finora viste al Palatigliana. Il divario di prestazione tra le due squadre durante il primo set si spiega solo con una pessima prestazione della squadra di casa.

Ad inizio secondo set la Shedirpharma mostra alcuni segnali di vita e riesce a portarsi per la prima volta in vantaggio piazzando anche un break a proprio favore ma subito dopo la luce si spegne nuovamente. L’ex Alessio Ferrini fa sfaceli ogni volta che va in battuta, eppure non ricordavamo che avesse un servizio così efficace. Sul 17-11 a favore di Lecce la Shedirpharma di desta improvvisamente dal torpore, confermando la tesi che fino a quel momento qualcuno aveva la testa da qualche altra parte, riuscendo a rimontare fino a –2. A dirla tutta la rimonta sarebbe stata addirittura completata senza una doppia discutibile fischiata a danno di Pierpaolo Piedepalumbo. Lecce conquista anche il secondo set 25-22 ma questa volta negli scambi finali ha dovuto faticare per portare a casa il punto.



Il terzo set conferma ulteriormente la tesi iniziale. La Shedirpharma con Piedepalumbo e Miretti in campo al posto di Aprea e Cuminetti si dimostra molto più attenta e sveglia di quella vista all’opera nei due set precedenti, anche se non crediamo che la cattiva prestazione dei primi due parziali sia addebitabile a colpe specifiche dei singoli. La squadra di casa rimonta due punti di svantaggio al Lecce e con Albergati in battuta piazza un parziale di 5 punti consecutivi a condurre 16-12. Nel prosieguo del set Lecce riesce a rimontare lo svantaggio operando il sorpasso sul 22-23 ma è ancora Albergati a piazzare i punti decisivi firmando il 26-24 con un servizio vincente.Il pubblico di casa sogna la rimonta riuscita la settimana scorsa al Sabaudia a parti invertite. La Shedirpharma dopo up piccolo inciampo iniziale lotta punto a punto con il Lecce fino a metà quarto set, ma è ancora Alessio Ferrini a piazzare il colpo del ko definitivo con il suo turno di battuta. Da lì in poi la Shedirpharma si spegne definitivamente permettendo al Lecce di imporsi per 25-14.Leggendo il tabellino il verdetto sfavorevole è ancora più impietoso. L’unico che si salva è Albergati che con 22 punti e 4 ace è il miglior realizzatore dell’incontro. Per il resto tutti numeri negativi. Sconcertante il bilancio di 10 muri a 1 a favore di Lecce.La classifica dice che la Shedirpharma ha 6 punti di vantaggio sul Sabaudia ma il calendario dei prossimi incontri è abbastanza sconfortante con la Shedirpharma che gioca le prossime due partite in trasferta ad Ortona e Bari e poi ospita Aversa rischiando di giocarsi tutto nelle ultime due partite con Modica fuori e Marcianise in casa.Shedirpharma Sorrento – Aurispa Libellula Lecce 1-3 (10-25, 22-25, 26-24, 14-25)Shedirpharma Sorrento: Aprea 0, Cuminetti 2, Buzzi 4, Albergati 22, Starace 8, Remo 1, Pontecorvo (L), Maretti 8, Donati (L), Grimaldi 0, Imperatore 0, Gargiulo 0, Piedepalumbo 0. N.E. All. Esposito.Aurispa Libellula Lecce: Tulone 7, Mazzone 17, Agrusti 6, Vaskelis 15, Ferrini 12, Fortes 7, Giaffreda (L), Coppola 0, Del Campo 2, Giacomini 0. N.E. Morciano, Marzo, Bello, Pepe. All. Bua.ARBITRI: Grossi, Merli.NOTE – durata set: 20′, 27′, 29′, 23′; tot: 99′.