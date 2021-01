Andy Murray positivo al Covid: è in isolamento, Australian Open a rischio

Andy Murray è risultato positivo al test Covid e adesso rischia di saltare gli Australian Open. Il tennista inglese, cinque volte finalista del torneo di Melbourne e numero uno al mondo nel 2016, è in isolamento ma è in buone condizioni. Sarebbe dovuto partire per l'Australia con uno dei 18 voli charter previsti dagli organizzatori, ma adesso la sua presenza è in dubbio. Dovrà rispettare la quarantena, poi spera di poter partire in un secondo momento per Melbourne, dove il torneo comincerà l'8 febbraio.

Murray a causa degli interventi all'anca, che non gli ha dato tregua negli ultimi anni, è scivolato alla posizione numero 123 della classifica Atp. Per il primo Slam del 2021 aveva ricevuto una wild-card. Chi sicuramente non ci sarà è Roger Federer, che ha già annunciato nei giorni scorsi la rinuncia al torneo di Melbourne.

