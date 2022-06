Buone nuove da Madeira. «Inizio più che soddisfacente per i portacolori del Centro Sportivo Portici: Emmanuele Marigliano quarto nei 50 metri rana, Angela Procida terza, con un nuovo record italiano. Avanti così». È felice il tecnico Enzo Allocco per le risposte che vengono dal Mondiale portoghese. La campionessa di nuoto paralimpico brilla nella categoria SB2 (1’42”47).

Podio. «Questa medaglia è stata inaspettata, ma anche desiderata», spiega l’atleta azzurra. «Non poteva andare meglio di così, considerando che non è il mio stile di gara e soprattutto ho gareggiato con una categoria in più e ho vinto nella stessa piscina per la seconda volta», ribadisce orgogliosa la ragazza di Castellammare di Stabia.

Primato clorato. «Oltre al valore dato dalla medaglia in sé, ho migliorato di circa due secondi il mio crono migliore, realizzando il record italiano», rivendica fiera. «Adesso però bisogna frenare (ma solo per qualche giorno) l'entusiasmo: mi aspettano tre gare che potrebbero portarmi davvero numerose soddisfazioni personali e sportive: nei 100 e 50 dorso, e nei 200 stile libero».

Felicità. «Ringrazio la mia squadra, ovvero il Centro Sportivo Portici, il Gruppo Sportivo Fiamme Oro e la mia allenatrice Francesca Allocco. Un super grazie va anche ad Enzo Allocco. Questo è solo uno degli obiettivi prefissati per la rassegna iridata», conclude la nuotatrice classe 2000 (nelle foto di Augusto Bizzi).