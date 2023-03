Angelo Crescenzo, impresa in Spagna: il sarnese è Campione Europeo di karate

Dopo quattro medaglie d'argento, arriva finalmente quella del metallo più prezioso a livello continentale per Angelo Crescenzo. L'atleta di Sarno si è infatti laureato Campione Europeo di karate, specialità kumite nella categoria -60 kg.

L'allievo dello Shirai Club di San Valentino Torio si appunta al petto l'ennesima prestigiosa medaglia nella sua già stellare carriera, battendo il greco Christos Stefanos Xenos sul tatami dei campionati in corso di svolgimento a Guadalajara in Spagna.

Impeccabile il cammino di Crescenzo verso l'atto finale della competizione. Il karateka sarnese ha battuto il georgiano Tkebuchava 4-0, l’inglese Shaun Day con lo stesso punteggio, il portoghese Joao Ribeiro 5-0 e, in semifinale, il tedesco Florian Haas decisa per hantei, cioè per decisione dei giudici di gara.