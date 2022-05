Il campano Garofalo in Nazionale agli Europei di Pesca sportiva

Un atleta campano, Angelo Garofalo, ha guadagnato sullo specchio d’acqua di gara la convocazione per i prossimi europei di categoria di Pesca sportiva dopo la disputa di due sole prove ieri 8 maggio al porto di Ortona (CH) dove si è concluso il Club Azzurro 2021 di Canna da Riva. Brillanti le prove degli atleti dell'SPS (Società pesca sportiva) “ARECHI VERET” di Salerno: Angelo Garofalo 6° e 1° di settore e Ciro D'Antonio 9° e 4° di settore.

Per effetto del 6° posto in classifica assoluta, Angelo Garofalo ha conquistato la convocazione per la squadra della Nazionale italiana che parteciperà al prossimo Campionato Europeo 2022 di specialità in Portogallo che si terrò a Villa Real di San Antonio il 18 di ottobre. Garofalo è un tecnico laureato che lavora nella Società provinciale che tratta i rifiuti a Salerno. Risiede a Battipaglia ed è sposato con una ragazza lucana e la coppia ha un figlio piccolo, Antonio. La famiglia di Garofalo è originaria di Meta in Penisola sorrentina.