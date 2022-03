Napoletano, classe 1958, medaglia d’oro Uits e Stella di bronzo Coni. Aniello Zito è il nuovo presidente dell’Unione italiana tiro a segno della Campania. «Il programma è limitato temporalmente a quanto resta del corrente quadriennio olimpico 2021-2024», spiega la guida del comitato regionale.

«I presidenti che mi hanno preceduto hanno ben operato, tant'è che poi entrambi, sia l'avvocato Costantino Vespasiano che Pierluigi Ussorio sono stati eletti nel nuovo Consiglio federale della Uits, rispettivamente come presidente nazionale e componente del Consiglio di presidenza nazionale», osserva Zito, che intendente impostare il nuovo corso all’insegna della continuità.

«E’ mia convinta intenzione proporre al nuovo Consiglio regionale federale di continuare il percorso tracciato dai miei predecessori», avverte il presidente Uits Campania. «Tutte le attività svolte negli scorsi anni sono state da me condivise, così come talune proposte, in quanto componente del Consiglio uscente», ricorda Zito, già consigliere del comitato regionale Uits da oltre un ventennio, in pratica dalla sua nascita nel settembre 2001.

Strutture. «Gli impianti in regione sono delle sezioni del tiro a segno nazionale e sono gestiti contemperando le esigenze sia dell'attività istituzionale che sportiva amatoriale e agonistica nelle discipline ISSF e non».

Futuro. «Le attività nelle sezioni del tiro a segno, dopo l'iniziale stop dovuto alla prima ondata pandemica, sono subito riprese e, nel giugno 2020, applicando in loco, in maniera puntuale, il protocollo anti-Covid, elaborato dalla Federazione nazionale, sono ripresi gli allenamenti e ciò ha consentito di non fermare più l'attività giovanile agonistica con lo svolgimento delle gare regionali federali e dei campionati nazionali, dove hanno ben figurato i giovani campani», conclude Zito.