Marcia categoria W50, Anna Savarese medaglia d’oro ai campionati del mondo Master Indoor

Nel 2020 ha ripreso a marciare dopo vent’anni di assenza dalle piste, allenandosi sulle strade delle colline vicane, tra Ticciano e Santa Maria del Castello. Nostalgia dell’atletica, Anna Savarese, 52 anni, è tesserata per l’Atletica Aversa. Con un crono di 15’23”46 nei 3000 metri di marcia, categoria W50, che le vale anche come record italiano di categoria, ha vinto la medaglia d’oro ai campionati del mondo Master Indoor ospitati a Torun, in Polonia.

Un risultato straordinario per l'atleta vicana, che si è rimessa in gioco dopo vent'anni di stop. Non soddisfatta della grande prestazione e del titolo mondiale conquistato nei 3000, Anna Savarese si è confermata la regina mondiale di categoria F50 nella marcia conquistando l'alloro iridato anche nei 10.000 fermando il crono in 55’25” davanti all’irlandese Mc Connell e alla francese Boban.

Anna è seguita saggiamente dal coach Angelo Guardabascio e proprio grazie al suo allenatore non solo ha vinto i due titoli, ma le viene riconosciuto anche il merito di possedere una marcia tecnicamente perfetta.

Con forza d'animo e spirito di sacrifico è riuscita ad ottenere nel giro di poco tempo una serie di risultati importanti: l’anno scorso ha vinto la medaglia d’oro nei 5.000 metri di marcia a Tampere, in Finlandia.

Sposata e madre di due figli, ha raccolto complimenti e felicitazioni, additata come esempio positivo per le sue virtù umane e sportive. «Un’atleta – spiega il presidente della Fidal Campania, Bruno Fabozzi – che è riuscita a ripetersi ad altissimo livello in tutte le competizioni nazionali ed internazionali».

Orgoglio anche per Vico Equense, dove abita nel borgo collinare di Ticciano. «Questo risultato – sottolinea il sindaco Peppe Aiello – scaturisce dai sacrifici di una donna, di una mamma, di una moglie, di un’atleta che ogni giorno da decenni con passione e amore si allena, sono stati ripagati ancora una volta. Ognuno di noi l’avrà vista per le nostre strade, in particolare per le strade di Ticciano ad allenarsi, sempre con un umiltà ed entusiasmo».