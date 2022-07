Le gemelle del nuoto. Da Caserta a Orano 2022, macinando chilometri clorati a suon di bracciate. E le soddisfazioni non mancano. Alla 19esima edizione dei Giochi del Mediterraneo c’è gloria anche per Antonietta e Noemi Cesarano. Nella staffetta 4x200 stile libero condividono la stessa gioia, posizionandosi seconde alle spalle della Slovenia. Insieme a Linda Caponi e Alice Mizzau, le due sorelle campane mettono al collo un argento pesante (7’59”63). Nei 400 stile libero Antonietta impreziosisce la sua avventura, regalandosi anche il bronzo (4’10”13).

Tre cerchi. «E’ stata una bellissima esperienza e sono molto contenta di averla fatta. Mi sono divertita tanto, perché è stata la prima volta con la Nazionale maggiore», racconta entusiasta Antonietta. «Sono soddisfatta delle mie gare: avendo avuto il Covid una settimana prima della partenza per l’Algeria, non credevo di partecipare e poi riprendermi», ammette l’atleta dell’Assonuoto Caserta. «Riuscire a realizzare il mio tempo sui 400 non era affatto scontato e non mi aspettavo neanche il crono nella frazione della 4x200, poichè le sensazioni non erano buonissime».

Villaggio olimpico. «Molto grande e ci siamo trovati bene. Bello davvero stare a contatto con tante altre nazioni e discipline. L’unica nota negativa, probabilmente, è stata il cibo, dato che per 10 giorni ho mangiato solo riso in bianco», riferisce Antonietta. «Meravigliosa Casa Italia: celebrare le medaglie lì è stato emozionante ed anche il cibo era molto buono».

Stadio. «La cerimonia di chiusura è stata una bella esperienza e sfilare con la Nazionale italiana è stato fantastico», conclude la nuotatricle classe 2003, che dedica la doppietta «a tutte le persone che mi hanno supportato e sopportato in questo periodo, che non è stato affatto semplice».

«Sembrava davvero di essere alle Olimpiadi. Si è trattato di una manifestazione davvero emozionante», tiene a sottolineare Noemi, alla sua prima partecipazione ai Giochi del Mediterraneo, proprio come sua sorella gemella. «È stata una esperienza nuova e speciale, mi sono divertita tantissimo».

Orgoglio azzurro. La prima volta con la Nazionale maggiore non si scorda mai. «E’ stato bellissimo vincere una medaglia con la staffetta, nonostante la preparazione non fosse finalizzata a questo evento, dal momento che tra pochi giorni parteciperemo ai campionati italiani che varranno come qualificazione per gli Europei di Roma».

Entusiasmo contagioso. «Abbiamo instaurato rapporti con atleti di altre discipline e di diverse nazioni ed è stato bello. Inoltre il villaggio era enorme e ben attrezzato. C’era una atmosfera bellissima, sembrava di essere tornati all’epoca pre-Covid: si poteva stare in gruppo finalmente e far qualcosa tutti insieme», ribadisce Noemi.

«Casa Italia bellissima. Molto emozionante riguardare le gare, il cibo era buono in confronto alla mensa del villaggio. La cerimonia di chiusura è stata la degna conclusione di una rassegna elettrizzante. Lo stadio era stracolmo», conclude Noemi (nelle foto di Simone Ferraro e Luca Pagliaricci). Giochi del Mediterraneo nel segno delle gemelle del nuoto. E la Campania ringrazia.