Il baby campano Antonio Marigliano, del 2008, che inizia il secondo anno under 12, ha vinto il prestigioso titolo del Lemon Bowl internazionale giovanile di Roma, al New Penta, che nell’albo d’oro vanta nomi del livello di Ivan Ljiubicic (ex n.3 del mondo), Jelena Jankovic (ex numero 19) e Ana Kournikova (ex top ten).



Il talento napoletano del TC Atheneo ha vinto in rimonta la finale su Lorenzo De Vizia 4-6 6-4 6-0, confermandosi uno dei più forti under 12 della categoria e candidandosi per un posto in azzurro, nelle nazionali giovanili del 2020.



Un’altra vittoria campana è arrivata da Claudia Galietta, del TC Battipaglia-Eboli, sempre nell’under 12, in finale contro Nicole Molaro 6-4 5-7 6-0.



Semifinale nell’under 14 per la napoletana Francesca De Matteo, che si allena all’Accademia Tennis Napoli.



Dal 2016 ad oggi nell’albo d’oro del Lemon Bowl compare stabilmente il nome di uno o due under campani, a conferma della bontà dei settori giovanili dei circoli della nostra regione. © RIPRODUZIONE RISERVATA