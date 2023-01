Anzio-Posillipo, i rossoverdi puntano all'aggancio in classifica

Operazione aggancio. Paride Saccoia ha riacceso la luce contro il Savona. Il capitano classe 1989 ha messo a segno un poker pesante ai danni dei biancorossi alla Scandone. E così il morale è alto per i rossoverdi, che si apprestano a disputare il turno infrasettimanale contro l’Anzio Waterpolis allo Stadio del Nuoto. Mercoledì clorato per i ragazzi di Roberto Brancaccio, impegnati nella prima e delicata trasferta del 2023. Per il Posillipo sarà la terza partita in sei giorni.

12esima giornata di A1. Tanti volti noti tra i biancazzurri. Il mancino Nicola Cuccovillo, ex di turno, il portiere Simone Santini, ex Rari Nantes Salerno (proprio come l’attaccante pugliese), e il centroboa (romano e romanista) Federico Lapenna. Fischio d’inizio alle ore 16.30. Sarà possibile seguire il match in live streaming su Waterpolo Channel.

Posta in palio pesante. Attardati di tre lunghezze in classifica, i posillipini sono consapevoli della rilevanza dell’incontro. Reduce da cinque sconfitte consecutive, la compagine allenata da Roberto Tofani ha subìto 20 gol contro Ortigia e Brescia, rimediandone 22 contro il Recco, campione d’Italia e d’Europa.

«La partita con l’Anzio rappresenta una sfida davvero importante», spiega alla vigilia il coach napoletano. «Il punto ottenuto con il Savona ci ha dato sicuramente morale per affrontare nel miglior modo possibile la partita contro la formazione laziale», osserva Brancaccio, che confida nell’apporto dei due statunitensi Benjamin Stevenson e Tyler Abramson (nella foto di Ciro De Luca), entrambi autori di una doppietta a Fuorigrotta sabato scorso. «Si tratterà di uno scontro diretto», conclude l’allenatore posillipino. E quindi vietato commettere passi falsi.