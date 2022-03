Un Posillipo esagerato. Senza freni capitan Paride Saccoia e compagni allo Stadio del Nuoto. Eccedono, calcano la mano, non si risparmiano. Strapazzano l’Anzio Waterpolis 11-17 (parziali di 2-5, 1-6, 4-2, 4-4) e superano i neroniani in classifica. Scatenato davvero Lorenzo Briganti, artefice di una cinquina pesante. I rossoverdi mettono in cassaforte tre punti determinanti, che valgono il secondo posto nel round retrocessione. Colgono un successo prestigioso per la classifica, il morale e per lo storico Circolo napoletano in un momento particolarmente complicato.

«Siamo partiti subito bene», racconta entusiasta l’attaccante classe 1994. «E’ stato fondamentale piazzare in avvio il parziale di 5-2, poi irrobustito nel secondo periodo», ammette la calottina numero 7. All’intervallo lungo i ragazzi di Roberto Brancaccio conducevano in maniera preponderante e con un ampio distacco (3-11). «Siamo forse calati nel terzo parziale ma non abbiamo mai mollato». Prova di forza e di efficacia. «Abbiamo continuato a macinare gioco», sostiene Briganti, analizzando in dettaglio le diverse fasi dell’incontro. «Premiante l'intesa di squadra e abbiamo sfruttato l’assenza di Gabriele Vassallo», argomenta il player napoletano.

Se ha inciso per la formazione di Roberto Tofani l’indisponibilità del portiere salernitano, ex Canottieri Napoli, sostituito da Andrea Antonini, il Posillipo ha fatto prevalere le proprie ragioni. «Abbiamo giocato di squadra e conquistato tre punti preziosi per il discorso salvezza». Il match winner ricorda il minuzioso lavoro di queste settimane. «Stiamo migliorando e mi fa molto piacere aver segnato cinque reti. Dobbiamo continuare su questa strada», conclude fiducioso l’eroe di giornata (nella foto di Gianluca Madonna).

Si mettono in luce e contribuiscono al largo trionfo anche Massimo Di Martire (artefice di un poker come all’andata), il valente mancino californiano Tyler Abramson (tris), il difensore Antonio Picca e il centroboa Julien Lanfranco, entrambi abili a mettere a bersaglio una doppietta. Da segnalare le quattro marcature realizzate da Luca Di Rocco, due segnature ad opera di Federico Lapenna e il sigillo di Alex Giorgetti.

Immediati giungono le congratulazioni del presidente Filippo Parisio. «Sono davvero entusiasta della prova della squadra. Faccio i complimenti a tutti per questo successo importante, arrivato in un momento difficile e delicato per il nostro Circolo. Sono davvero orgoglioso della prestazione che tutti i ragazzi hanno fornito in una trasferta difficile come quella di Anzio, conseguendo una vittoria davvero fondamentale per il prosieguo della stagione».

Spende parole d’elogio il tecnico Roberto Brancaccio. «È stata una grande partita con un approccio importante. Siamo stati perfetti nei primi due tempi, in attacco ed in difesa. Nella seconda parte della gara siamo un po' calati ma abbiamo gestito il vantaggio. Faccio i complimenti ai ragazzi che hanno giocato con cuore, grinta e determinazione per raggiungere questo importante obiettivo».

Non mancano le considerazioni del vice presidente sportivo dimissionario Fulvio Di Martire. «Grande risposta dei ragazzi. Sono contento ed orgoglioso di loro. Tra mille difficoltà difendono sempre i colori rossoverdi e ci ricordano che il Circolo Posillipo è sport».

Sabato 26 marzo la quinta giornata al Foro Italico contro la Roma Nuoto (ore 18).