«Ogni partita è decisiva». Emiliano Aiello illustra cosa riserverà il quarto turno del round retrocessione. «Non trascuriamo mai i dettagli», spiega il centroboa catanese alla vigilia di Anzio Waterpolis-Posillipo. I rossoverdi saranno impegnati allo Stadio del Nuoto (ore 16.30) contro il club neroniano presieduto da Francesco Damiani. In palio punti importanti per la salvezza.

«Affrontiamo una squadra ben attrezzata con giocatori esperti e di spessore, che hanno conquistato medaglie con la Nazionale. Hanno alle spalle un pesante bagaglio di vittorie. Sarà una partita molto difficile, che dovremo interpretare al meglio», avverte il classe 2000. «Giocatori come Alex Giorgetti e Federico Lapenna sono i veri trascinatori dei laziali: devono essere attenzionati», osserva Aiello.

L’Anzio dovrà rinunciare al portiere salernitano Gabriele Vassallo, ex Canottieri Napoli, perchè infortunato. Stagione particolare e format rivisitato in corso d’opera. «Campionato diviso in due blocchi. Allenarsi tra rinvii è complicato, però ci consente di preparare al meglio la gara, limando ogni aspetto che serve poi nel match», tiene a precisare il pallanuotista siciliano, ex Acquachiara.

A disposizione il mancino Tyler Abramson, tornato dal Perù dopo il successo dell’Intercontinental Cup con gli Stati Uniti. Ci saranno anch«e Julien Lanfranco e Massimo Di Martire (autore quest'ultimo di un poker all'andata), impegnati in settimana nel collegiale azzurro del Progetto Tecnico, voluto dal commissario tecnico Sandro Campagna.

«Lo studio procede bene: ho dato otto esami in due mesi e mezzo», argomenta lo studente della Parthenope, iscritto a Scienze motorie e del benessere. «Sono in modalità riposo: ho terminato la sessione», rivendica orgoglioso l’atleta isolano. Non mancano, invece, le fatiche clorate. «Mi trovo bene a Napoli», ribadisce il numero 6 posillipino, elogiando le qualità del roster. «Siamo un gruppo giovane e affiatato con tanta voglia di vincere. Commettiamo errori ma abbiamo sempre il desiderio di rivalsa», conclude Aiello (nella foto di Gianluca Madonna).

«Siamo consapevoli del valore della partita e dobbiamo giocare con il giusto atteggiamento. Solo negli ultimi giorni siamo riusciti ad allenarci al completo», le dichiarazioni del tecnico napoletano Roberto Brancaccio.