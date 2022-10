Apicella si ferma in prefinale a Le Mans: «Soddisfatto dei miglioramenti fatti»

Si è chiusa a pochi passi dalla finalissima l’avventura di Antonio Apicella alle Finali Mondiali di karting Iame tenutesi sul circuito di Le Mans. Il pilota di Montecorvino Rovella si è fermato alla prefinale B, condannato da una penalità di 10 secondi che lo ha tenuto fuori dalla prefinale unica.

Un pizzico di rammarico per Apicella, che nei primi giorni della kermesse iridata ha avuto qualche difficoltà causata dalle condizioni della pista. Gli accorgimenti tecnici hanno permesso al pilota salernitano di centrare un crescendo di tempi e piazzamenti, dal 46mo delle sessioni del giovedì al 12mo di manche del venerdì, fino all’accesso alla prefinale B col 36mo tempo assoluto.

Tuttavia non è andata come tutti speravano: «Un peccato, considerando il potenziale avuto durante tutto il fine settimana ed essendo tra i più veloci in pista. Comunque - ha dichiarato Apicella - posso ritenermi molto soddisfatto dei miglioramenti fatti».

La piccola delusione di Le Mans non cancella comunque i grandi successi ottenuti dal quindicenne driver di Montecorvino Rovella. Una escalation incredibile con le vittorie di Iame Series Italy, Campionato Italiano Aci Karting, Trofeo delle Industrie e Coppa Italia Aci in soli 40 giorni fanno di Antonio Apicella una promessa del motorsport campano.