Arriva la pesca in apnea femminile: due “sirene” napoletane ai vertici

All’ombra del Vesuvio vivono due sirene pescatrici. Caterina Esposito e Alessandra Totaro, entrambe della Lega Navale Italiana sezione di Pozzuoli, hanno partecipato al primo campionato italiano di pesca in apnea femminile, svoltosi lo scorso giugno in Puglia. Da rilevare però che la Totaro è stata anche selezionata come componente della prima nazionale femminile italiana presente agli ultimi mondiali riuscendo a raggiungere il terzo gradino del podio. Dopo 32 anni, infatti, la massima competizione di pesca in apnea si è svolta alcuni giorni fa in Sardegna ad Arbatax. E quest’anno, per la prima volta, si è disputato anche il campionato mondiale femminile.

La pesca in apnea è un hobby per molti amanti del mare, ma pochi sanno che è anche una disciplina sportiva agonistica con tanto di federazione alle spalle riconosciuta dal CONI, la FIPSAS (www.fipsas.it), che organizza da oltre settant’anni campionati a livello nazionale.