Arriva a Napoli il circuito internazionale Slam by Mini, domenica le finali

Dopo il Grande Tennis, con l’arrivo dell’Atp 250 a Napoli in ottobre, ecco il padel internazionale di scena in questi giorni in città. Sui campi del Rama Club di Napoli si disputa fino a domenica 7 agosto la quarta tappa del Circuito internazionale di tornei Open del tour maschile e femminile di padel organizzato e promosso dalla Federtennis, con alcuni tra i migliori specialisti italiani e stranieri in campo. L’evento fa tappa sui campi della struttura di viale Giochi del Mediterraneo dopo i successi dei primi tornei a Triggiano, a Tolcinasco (Milano), a Rimini. Poi si proseguirà in autunno a Torino e Grosseto prima del Master finale. Le gare in programma sono il Doppio Maschile Open e il Doppio Femminile Open (con conclusione delle sezioni intermedie) e con un montepremi di 12.500 euro per ogni tappa.

Ben ventidue i giocatori in gara nel tabellone principale con testa di serie numero 1 gli azzurri Riccardo Sinicropi e Daniele Cattaneo, che quest’anno hanno già superato, primi in Italia, un torneo nel torneo Major di Roma nel maggio scorso. La coppia numero 2 è formata dagli argentini Cristian Calneggia e Marcelo Capitani. Al via anche il torneo di doppio femminile che si concluderà sempre domenica 7 agosto, con favorite numero 1 le prime categorie azzurre Carolina Orsi e Giorgia Marchetti.