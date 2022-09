Arriva il top player francese Gael Monfils al torneo ATP 250 di Napoli

Top player in arrivo alla Tennis Napoli Cup, il torneo ATP 250 in programma dal 17 al 23 ottobre sui campi del Tennis Club Napoli in viale Dohrn (superficie hard). Si tratta del francese Gael Monfils che ha reso noto la sua partecipazione con un suo video postato sui social: “Felice di giocare per la prima volta a Napoli, do appuntamento al torneo a tutti i miei tifosi”. Gael Monfils, già numero 6 del mondo e attualmente n.24, vanta 11 titoli Atp in carriera e due finali di Coppa Davis con la Francia, e le prestigiose semifinali agli Us Open nel 2016 e al Roland Garros di Parigi nel 2008. Il campione francese si aggiunge come top player allo spagnolo Roberto Bautista Agut, attualmente top 20 del mondo, al numero 18, e già nei top 10 nel 2021, che ha già ufficializzato la sua presenza all'ATP 250 di Napoli. Il 19 settembre l'entry list definitiva del torneo, per acquisto biglietti e abbonamenti: azzurroservice.net