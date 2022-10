Asb Il Rio, medaglia di bronzo per il giovane Vincenzo Izzo

L'Asb Il Rio può esultare per la medaglia di bronzo conquistata dal giovanissimo Vincenzo Izzo, classe 2009, al campionato italiano di categoria di lotta FIJLKAM. Al termine di un percorso intenso e avvincente il club salernitano è salito così sul gradino più basso del podio ottenendo un traguardo prestigioso nonostante l'ampia concorrenza presente all'atto conclusivo. Ma oltre al risultato di Izzo, I Leoni di Sant'Egidio si tengono stretto anche il quarto posto di Gaia Amato e i due quinti posti conquistati rispettivamente da Monica Pappalardo e Jousef Racchi. Per quello che riguarda, invece, il settore Judo, Angelo Caputo e Lorenzo Pio Rossi si sono qualificati per la finale del campionato d'Italia under 15 che si terrà il 5 e 6 novembre al Pala Pellicone di Ostia (Roma).