Assoluti tennistavolo, la napoletana Laura Gambacorta vince 3 medaglie

Laura Gambacorta, pongista napoletana di lungo corso con una eccellente carriera a livello giovanile negli anni '80, ha vinto 3 medaglie ai Campionati italiani Master che si sono disputati a Riccione.



L'oro è arrivato nel doppio femminile over 50 in coppia con la veronese Francesca Avesani, l'argento nel doppio misto over 50 in coppia col laziale Gabriele Barbarito e il bronzo nel singolo femminile over 50, dopo essere uscita sconfitta di misura in semifinale proprio contro la compagna di doppio Avesani.

Dopo il tris di medaglie, la Gambacorta è arrivata poi quarta nella gara a squadra di A1 femminile con la sua Asd Tennistavolo Aldo Pallalardo di Poggiomarino.