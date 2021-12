«Dedico la vittoria a papà Gaetano». La neocampionessa italiana di boxe Assunta Canfora tributa il successo maturato agli Assoluti di Massa Carrara al compianto genitore, scomparso di recente. Dopo la medaglia di bronzo al valore atletico 2019, consegnatale dal Coni Campania nel corso della cerimonia al Maschio Angioino, Firewoman si fa valere sul ring e chiude al meglio il 2021.

«Ho disputato la finale con Oxana Diulgher (Cuba Boxe El Guiro), un’avversaria già incontrata nell’edizione 2017 del Guanto d’Oro», racconta la boxeur di Miano classe 1992, che ha ricevuto i complimenti di Rosario Africano, presidente del comitato regionale Fpi. «È stata una vera emozione indossare il completo delle Fiamme Oro, trattandosi del primo match e del primo titolo vinto con le insegne della Polizia di Stato». Orgogliosa di esserci, felice per il risultato conseguito nella categoria 75 kg.

«Lascio alle spalle un anno molto difficile per la dipartita di papà Gaetano esattamente un mese fa. Periodo stressante durante il quale non ho smesso di allenarmi, anche in previsione dei Mondiali in Turchia, che sono poi saltati e rinviati», ricorda Assunta, già medaglia d’oro al Torneo internazionale Balkan 2021 nel mese di ottobre in Bulgaria. «Il titolo italiano è il punto di partenza per una nuova stagione ricca d’impegni tra Mondiali, Europei e Giochi del Mediterraneo. Spero di poter fare davvero grandi cose, anche perché mi sento molto bene atleticamente», afferma fiduciosa Canfora. Ripresa degli allenamenti fissata ad Assisi venerdì 7 gennaio 2022, anno che darà avvio alla qualificazione olimpica verso Parigi 2024.

Soddisfatto il maestro Rosario Colucci (Boxe Leone Fazio). «È stato un campionato segnato dall’esperienza di Assunta e al contempo è stata una doppia soddisfazione personale: vincere e tornare all’angolo grazie alla disponibilità del maestro Michele Caldarella del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro, e del maestro Giulio Coletta».