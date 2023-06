Mugnano, l'Atalanta vince il trofeo D'Alterio Group

E' andata in archivio con il successo dell'Atalanta la settima edizione del "Trofeo internazionale D'Alterio group", la rassegna di calcio giovanile che da qualche anno va in scena sul manto erboso dello stadio Vallefuoco di Mugnano. La compagine maschile bergamasca Under 12 (anno 2011) ha superato in finale l'Inter, con uno spettacolare 5-4 che ha tenuto fino alla fine con il fiato sospeso le centinaia di appassionati accorsi sulle gradinate dell'impianto comunale.

Non meno avvincente la finale per il terzo posto, vinta dall'Empoli - squadra campione uscente - contro la Fiorentina.

Premi e applausi anche per le baby calciatrici della Ssc Napoli femminile Under 13 che in finale hanno sconfitto (ai calci di rigore) le cugine del Napoli femminile.

Al "Vallefuoco" si sono affrontate venticinque squadre e, tra loro, quattro club europei che hanno dato ulteriore lustro alla manifestazione: Maccabi Haifa, Stoccolma, Malmò e Benfica le società che, con grande entusiasmo, hanno accettato l’invito degli organizzatori e partecipato al torneo riservato alla categoria Under 12.