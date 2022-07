L'associazione atleti diabetici premia il giovane canoista inglese dei record

L'associazione nazionale italiana atleti diabetici (Aniad) da sempre promuove e supporta la pratica dell’attività fisica e dello sport, anche agonistico, fra le persone con diabete con l’obbiettivo di migliorare la qualità della vita, aumentare la consapevolezza e l’autogestione di questa patologia cronica, la più diffusa nel mondo. Il diabete mellito colpisce in Italia circa 5 milioni di persone e rappresenta una vera emergenza sia sanitaria che economica.

Aniad Campania, che ha di recente rinnovato il suo consiglio direttivo, è molto attiva sul territorio e ha recentemente premiato uno dei simboli dei diabetici che praticano attività sportiva. In questi giorni l'ingese Dougal Glaisher, 22 anni, diabetico insulino-dipendente dall’età di 2 anni, è approdato a Napoli in canoa, proveniente dall’Inghilterra e diretto in Grecia, e è stato ospitato dal Circolo Posillipo. L’impresa di Dougal, iniziata alcuni mesi fa, ha dell’incredibile: partito dalla Normandia, ha costeggiato la Francia fino a La Rochelle, poi per via fluviale ha raggiunto il Mediterraneo nel golfo del Leone e costeggiando ha raggiunto Genova e poi Napoli.

Dougal ha lanciato una campagna di raccolta fondi per sostenere la causa del diabete attraverso il suo progetto (Action4Diabetes.org ) e vuole dimostrare che con una buona cura, una forte consapevolezza ed educazione terapeutica e con il supporto delle associazioni di volontariato del settore, nessuno obbiettivo sia precluso alle persone con diabete specie ai giovani con diabete tipo 1 insulinodipendente.

Aniad Campania ha voluto complimentarsi con lui e donargli un gagliardetto dell’associazione.