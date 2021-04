Rinviato al 10 di giugno il Golden Gala Pietro Mennea, che si terrà sempre a Firenze ma con circa una settimana di ritardo rispetto giorno fissato inizialmente. La variazione della data era stata richiesta espressamente dalla Fidal in accordo con Rai - che sarà broadcasting host dell'evento - per motivi sia di ordine sanitario sia di migliore esposizione televisiva: in mattinata la Diamond League non ha tardato a ricalendarizzare tutti gli appuntamenti.

#atletica GOLDEN GALA IL 10 GIUGNO 💎 La @Diamond_League ha ufficializzato il calendario completo del circuito 📌 nuova data per #Firenze (non più il 4 giugno), prima tappa a #Gateshead il 23 maggio al posto di Rabat, #Oslo in programma il 1° luglio 👉 https://t.co/PlEaWumSFu pic.twitter.com/PBCl9B80DZ — Atletica Italiana (@atleticaitalia) April 16, 2021

Il nuovo calendario

L'avvio del circuito infatti, previsto precendentemente da Rabat in Marocco, è stato trasferito nel vecchio continente, e sarà la città di Gateshead, in Gran Bretagna, a vedere tagliati i nastri di partenza in data 23 maggio. Insieme ai primi tredici meeting, che daranno i pass per le fasi finali della competizione, sono state schedulate anche le due serate conclusive in cui verranno designati gli atleti vincitori delle diverse specialità, fissate in definitiva per l'8 e il 9 di settembre.

Delle modifiche al calendario ha parlato Sebastian Coe, numero 1 del baord della Diamond League: "È un anno incredibilmente importante per gli atleti - dice l'ex mezzofondista inglese - stiamo lavorando tra difficoltà straordinarie e in uno scenario che muta rapidamente, per rendere possibili gli eventi e non cancellarli". Che poi ha voluto concludere con un ringraziamento: "Voglio quindi ringraziare tutti gli organizzatori e il board della Diamond League per quello che stanno facendo: va applaudita la loro passione per lo sport e l'approccio collaborativo e flessibile di fronte a tutte le sfide", così Coe.

