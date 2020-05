Gare in pista a corsie alternate fino ai 400 metri, teli di nylon personali sul cuscino del salto con l'asta e negli 800 partenze scaglionate con microchip personalizzati in corse che di fatto diventano a cronometro. Sono alcune delle idee messe a punto dalla federazione italiana per la ripartenza dell'atletica. «Tutti vogliamo tornare alla normalità, ma l'atletica deve inventare nuove soluzioni per ricominciare in sicurezza - spiega all'Ansa Alfio Giomi, presidente della Fidal - Ne abbiamo parlato con Sebastian Coe che apprezza; gli esperti della Iaaf stanno valutando le nostre idee. E chissà che, superata l'emergenza, all'atletica che tutti amiamo non si uniscano nuove discipline». Ultimo aggiornamento: 18:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA