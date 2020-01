Giro di vite della federazione mondiale dell'atletica, 'World Athletics' a proposito delle scarpe da record, da alcuni definite 'doping tecnologico', con cui Eliud Kipchoge, proprio oggi selezionato dal Kenya per la maratona di Tokyo 2020, ha corso nell'autunno scorso in meno di due ore, primato non omologato in quanto ottenuto non in gara 'aperta' ma organizzata in modo specifico per l'ottenimento della performance. Con una nota diffusa oggi, World Athletics spiega che vengono vietati «i prototipi (come sono considerate le Alphafly utilizzate da Kipchoge a Vienna) e le scarpe che non siano accessibili a tutti, ovvero in commercio dal almeno quattro mesi». La federazione internazionale detta poi regolamentazioni tecniche, come il limite di spessore di 40 mm per la suola e il divieto di corredare le calzature con più di una piastra rigida.



Ultimo aggiornamento: 22:31

