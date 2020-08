Gianmarco Tamberi salta 2,28 ed è di nuovo campione italiano dell'alto. Nella mattinata della seconda giornata agli Assoluti di Padova l'oro europeo indoor si riprende la maglia tricolore con un percorso netto fino alla quota di 2,28, senza errori, e sbaglia per tre volte il 2,31 con cui avrebbe eguagliato il primato stagionale. Il recordman italiano, neo portacolori dell'Atletica Vomano, si aggiudica il confronto con Stefano Sottile (Fiamme Azzurre) che non va oltre 2,19. Sempre dai salti l'altro titolo assegnato di mattina: Claudio Stecchi (Fiamme Gialle) a vuoto nell'asta con tre «x» alla misura d'ingresso di 5,25, il titolo è ancora di Max Mandusic (Trieste Atletica) con 5,40 e al terzo titolo consecutivo tra outdoor e indoor. Gli Assoluti di atletica si stanno svolgendo nell'impianto padovano del Colbachini, con l'evento aperto al pubblico per un massimo di 500 spettatori, nel rispetto di tutti i protocolli anti pandemia. Ultimo aggiornamento: 17:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA