Un plebiscito per Vincenzo Esposito, nuovo presidente della Fidal napoletana. Quarantacinque anni, presidente del Team Running Club Napoli, Esposito ha raccolto dalle 36 società presenti in assemblea 532 voti su 544. Eletti come consiglieri Vincenzo Miceli (voti 383); Salvatore Tomaiolo (voti 382); Salvatore Vecchione (voti 343), Pietro Boatta (voti 328); Salvatore Forino (voti 295).

Un'atletica napoletana che vive un paradosso. Dopo le Universiadi poche città in Italia possono vantare un ampio spettro di piste come il capoluogo partenopeo: il Maradona, il Collana, il Virgiliano, il Cus Napoli, e ancora Afragola, Portici, Cercola, ma ci sono tanti motivi per i quali non si riesce a fare attività. E allora le potenzialità napoletane si affievoliscono di fronte alle problematiche che il movimento ha sempre dimostrato di avere. Per Esposito prima tappa sarà «il coinvolgimento delle società». «Le idee ci sono - commenta il nuovo presidente della fidal napoletana - servono gli uomini per farle camminare». Ed allora telefonate e incontri a tappeto con le società, caccia ad un gruppo di persone che possa affiancare lo staff di Esposito nel tentativo di fare promozione e trovare talenti. E tante idee.

«Non è possibile che Napoli negli ultimi tempi abbia espresso solo due atleti del calibro di Sibilio e Romani. Che ci si sia appiattiti sull'attività master su strada senza pensare più al reclutamento per la pista. Bisogna ripartire dai testimonial e dai tecnici per fare sinergia, per portare giovani ragazzi a vedere come si allenano atleti più titolati, per chiedere ai tecnici più importanti di incontrare chi vuole avere uno scambio di idee in materia di allenamento».

Esposito, parole sue, non mette la chiave nel quadro e parte a tremila, anche perché a Napoli si parte da poco («e non a causa della presidenza precedente, sia chiaro»). «Bisogna ripartire dalla promozione. A Cercola abbiamo portato 100 bambini in una manifestazione Csi, non è possibile che con la Fidal non ci si riesca. Niente manifestazioni lunghe, ma attenzione alla base» con una forza in più. L'asse con Roma è ben saldo «Con Mei, il consigliere Cantales, il presidente regionale Fabozzi, facciamo parte dello stesso gruppo. Sono convinto che si lavorerà per il bene dell'atletica. Io mi ritengo un uomo di campo. Se mi accorgerò di dover scaldare una poltrona, state certi che lascerò prima». Il primo passo? «Scuole e Società. Incontri a tappeto. Poi vedremo il resto»